Trasforma le scale di casa in una cantina per il vino in appena una settimana: il risultato è incredibile

Ogni amante del vino sogna di possedere una cantina in cui conservare centinaia di bottiglie. Non tutti, però, dispongono dello spazio adeguato per farlo. Avete mai pensato di trasformare una scalinata in una cantina? Potrebbe sembrare assurdo, ma un costruttore australiano di nome Murray Berrill ha avuto questa brillante salva-spazio e gli è bastata una settimana per metterla in pratica.

Come riportato dal Daily Mail, il proprietario della Murray Berrill Constructions ha utilizzato la scala di scala di casa sua per realizzare una cantina che riesce a contenere fino a 156 bottiglie di vino.

“Odio lo spazio morto quando rinnovi una casa, perché fondamentalmente paghi per niente. Quindi abbiamo pensato di mettere il vino nei cassetti nella scala”

ha spiegato.

L’uomo di 58 anni ha utilizzato i cassetti della celebre catena australiana Bunnings, ottenendo un risultato incredibile. E per portare a termine l’originale costruzione ha speso circa 5,000 dollari.

“I cassetti sono larghi e molto robusti: abbiamo speso circa $ 500 da Bunnings solo per i cassetti. Abbiamo dovuto capire come si sarebbero adattate tutte le bottiglie e assicurarci che l’intera struttura fosse abbastanza forte”

ha chiarito Murray.

La scala è ben isolata ed è dotata anche di un termometro che serve per monitorare la temperatura durante i mesi estivi. Il costruttore sta anche valutando l’idea di aggiungere una piccola unità per mantenere il vino freddo.

L’originale cantina salva-spazio di Murray è stata molto apprezzata dagli utenti della rete che hanno ammirato con stupore le foto postate dal costruttore, condividendole sui social.

“L’unica lamentela è che non ci sono abbastanza scale”

ha commentato ironicamente qualcuno.

Fonte: Daily Mail/Facebook