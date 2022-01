La startup che trasforma la plastica non riciclabile dei mari in mattoni più resistenti del cemento

Costruire case con i rifiuti degli oceani: l’idea di una start-up americana, che vuole salvare il mondo un pezzo di plastica alla volta.

La plastica non è il problema, la questione è capire cosa farne ed essere parte della soluzione. Ecco la visione dell’azienda ByFusion Global Inc., che raccoglie i rifiuti di plastica dagli oceani per trasformarli in materiale da costruzione.

ByFusion utilizza una combinazione di vapore e compressione per modellare tutti i tipi di plastica, anche non riciclabile, in blocchi chiamati ByBlocks. Questi possono essere utilizzati per costruire qualsiasi cosa, dalle recinzioni alle mura, dalle terrazze alle fermate degli autobus.

Ma le vere protagoniste del processo di produzione sono i macchinari, chiamati Blockers. Queste macchine vengono riempite di cumuli di rifiuti, che sono poi schiacciati in blocchi, senza bisogno di smistamento. Dopo anni di ricerca e sviluppo, l’azienda ha installato un’unità di produzione completa a Los Angeles, dove può lavorare 450 tonnellate di plastica all’anno.