Lastre e pannelli edilizi… dai batteri! I ricercatori vogliono sostituire così l’inquinante cartongesso

I ricercatori dell’Università di Bath stanno studiando le naturali proprietà dei batteri, che potrebbero essere utili nello sviluppo di un nuovo tipo di cartongesso ecosostenibile

I ricercatori della start-up Adaptavastate sono da sempre impegnati nell’ideazione e nella realizzazione di materiali da costruzione sostenibili. Per realizzare il loro cartongesso biodegradabile, per esempio, utilizzano scarti dell’agricoltura anziché il tradizionale gesso: il materiale risulta così più leggero ma al contempo offre livelli di isolamento termico e sonoro maggiori rispetto al cartongesso tradizionale.

Ora i microbiologi dell’Università di Bath stanno collaborando con l’azienda per ottimizzare le proprietà di questo eco-cartongesso utilizzando una tecnologia che sfrutta il lavoro dei batteri. Se questi esperimenti avranno successo, il nuovo cartongesso potrebbe iniziare ad essere prodotto su larga scala e utilizzato per molteplici scopi.

I biofilm si formano quando i batteri si uniscono insieme a ricoprire una superficie in maniera ordinata, senza aggregarsi disordinatamente in ‘grumi’ – spiega la professoressa Susanne Gebhard, che ha guidato la ricerca. – Stiamo cercando di capire se possiamo sfruttare a nostro vantaggio la naturale capacità dei batteri di formare biofilm che possano fungere da collante per migliorare le proprietà fisiche dei materiali da costruzione biodegradabili.