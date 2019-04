Addio alla Cattedrale vegetale di Lodi: ecco cosa resta del monumento di Mauri

Un monumento verde splendido, inaugurato solo due anni fa ma che adesso rischia di sparire. È la suggestiva Cattedrale Vegetale realizzata da Mauri a Lodi. Qui, a casa della mancata cura e delle tempeste di vento, la cattedrale potrebbe essere addirittura demolita.

Interamente costruita in materiale vegetale locale e realizzata su un dosso isolato lungo la salita per il Pizzo Arera, la Cattedrale Vegetale è circondata da una cortina naturale di alberi.

Realizzata nel 2001 nell'ambito di Arte Sella, è stata inaugurata nel 2016. L'intento dichiarato dal suo ideatore sul sito ufficiale era quello di trasformare una radura di alberi in un punto d’incontro e di cultura in grado di ispirare riflessioni sulla natura e il territorio ma anche quello di superare l’opposizione tra cultura e natura.

Eppure, l'opera potrebbe non durare così a lungo, anzi. La sua fine sembra ormai sancita. A settembre scorso un paio di colonne erano state gravemente danneggiate da un fungo. Un mese dopo, a ottobre, una violenta tromba d’aria aveva danneggiato altre 23 delle 108 colonne nella parte frontale e centrale. Alcune sono cadute per terra, altre si sono abbattute su quelle vicine.

Oggi a fornire un quadro ancora più inquietante dello stato di salute della Cattedrale è il Comune di Lodi, secondo cui ad oggi ne rimangono solo 28. Tutte le altre hanno subito cedimenti o danni.

“L’Amministrazione comunale intende accertare le cause e le eventuali responsabilità che hanno determinato il collasso dell’opera, quindi ci avvarremo della consulenza di un legale”, dichiara il Sindaco Sara Casanova. “Le nostre priorità sono garantire la sicurezza dell’area e riaprire in tempi celeri la ciclopedonale che collega Lodi a Boffalora d’Adda, l’intenzione è quindi rimuovere le poche colonne rimaste, salvaguardando le essenze che erano state messe a dimora al loro interno, ma non sappiamo ancora con quali modalità e tempistiche si potrà attuare questa operazione: procederemo in base alle valutazioni che effettueremo con il legale”.