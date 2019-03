In vendita questa splendida casa hobbit al prezzo di un appartamento in città

Avete sempre sognato di vivere in una casa Hobbit? Potete farlo davvero. Nel Wisconsin è in vendita una splendida costruzione verde, ricoperta da una fitta vegetazione naturale che garantisce caldo d'inverno e fresco d'estate.

Situata nel cuore di una fitta foresta di 1,3 ettari, la casetta si trova a River Falls, negli Usa. A progettarla e costruirla nel 1972 è stato l'architetto Mike McGuire.

Con una superficie di circa 200 q, la casa hobbit ha due camere da letto e due bagni ma il fiore all'occhiello è senza dubbio il tetto naturale, ricoperto da 20 cm di terra.

Anche se a prima vista può apparire fragile, in realtà è molto salda. La base della costruzione include infatti una serie di canali sotterranei in acciaio che creano anche una struttura resistente, in grado di sopportare il peso della terra.

Oltre ai suoi scopi pratici, i canali sotterranei ad arco sollevano anche i soffitti interni in modo da rendere l'ambiente arioso e luminoso. Insieme agli archi molto alti e larghi, la zona giorno è caratterizzata da pareti completamente bianche e da vari lucernari che offrono luce naturale per gran parte del giorno. Su ogni parete sono presenti delle panche dove sedersi.

Le ampie vetrate, oltre a ricordare e imitare il paesaggio ondulato della campagna circostante, offrono una splendida vista sulla foresta.

Nulla è lasciato al caso. La casa hobbit è ad alta efficienza energetica. Gli spessi strati di terreno che avvolgono la struttura aiutano a mantenere una temperatura interna stabile, permettendo di risparmiare energia tutto l'anno. Inoltre, in ogni stanza sono presenti camini in mattoni. Questi ultimi si riscaldano rapidamente e mantengono il calore, offrendo un ambiente caldo e accogliente tutto l'anno.

La casa è in vendita e il costo da sostenere per averla è di circa 170mila euro. Non poco ma se si sogna da sempre di cambiare vita e trasferirsi in un rifugio in stile hobbit, è l'occasione giusta. Fino a poco tempo fa erano necessari 250mila euro per averla ma di recente il prezzo è stato abbassato.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto: Edinarealty via Inhabitat