Scaldare le nostre abitazioni sfruttando uno speciale cemento al grafene. Una novità che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo, riducendo le emissioni inquinanti prodotte dal riscaldamento domestico. A renderla nota è stata Italcementi al Mobile World Congress 2019, in corso fino al 28 febbraio a Barcellona.

Si tratta di un vero e proprio cemento intelligente che sfrutta le innumerevoli potenzialità del grafene, non a caso definito il "materiale delle meraviglie": è molto forte e leggero, eccellente nel condurre elettricità e calore e infine è molto resistente e flessibile.

Lo studio delle sue proprietà e delle sue possibili applicazioni nei laboratori Italcementi è iniziato nel 2014, da quando l’Azienda è entrata a far parte del Consorzio Graphene Flagship, una delle più importanti iniziative di ricerca avviate dall’Unione Europea nel campo dei materiali.

All'interno del padiglione presente a Barcellona, sono in mostra proprio le novità nate nell’ambito dell’iniziativa Graphene Flagship. In particolare è esposto un mock-up che mostra il funzionamento di un riscaldamento a pavimento grazie all’uso di un sottile strato di cemento al grafene, posizionato tra il massetto e la superficie della pavimentazione.

Incorporando il grafene nel calcestruzzo, infatti, i ricercatori Italcementi hanno fatto sì che il cemento, solitamente isolante, lasciasse passare la corrente elettrica, mantenendo intatte le proprie caratteristiche.

"Il calcestruzzo al grafene potrà essere usato nel riscaldamento a pavimento o a parete. Grazie alla trasformazione dell’energia elettrica in energia termica, un sottilissimo strato di composto cementizio altamente conduttivo posto al di sotto della pavimentazione o dell’intonaco sarà in grado di offrire un sistema di riscaldamento poco invasivo ed efficace, accrescendo il comfort abitativo e ottimizzando gli spazi. Una soluzione duratura, che richiede poca manutenzione e contribuisce al risparmio energetico, con vantaggi anche dal punto di vista economico" assicura Italcementi.

Inoltre, questo materiale potrà essere impiegato anche per riscaldare superfici esterne, offrendo una soluzione anti-neve e anti-ghiaccio sicura ed eco-friendly. In futuro, gli scienziati auspicano che il cemento al grafene possa essere usato anche su strade e piste ciclabili, moli e piste aeroportuali in modo da essere facilmente ripuliti dal ghiaccio senza l'uso di sale e prodotti chimici antigelo.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso