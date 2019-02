Piccola, ecologica e dotata di tutti i comfort, televisione ed elettrodomestici hi-tech inclusi. Una casa davvero minimal, in grado di ospitare fino a 6 persone in pochissimi metri quadri. E immersa nella natura. Non è un caso che la prestigiosa rivista Forbes abbia eletto questa micro-casa progettata da Escape come la tiny-house più bella del mondo.

Si chiama Escape Vista, una piccola casa che nella forma somiglia tanto a un rimorchio. Quarantotto metri quadrati in tutto distribuiti su due livelli (uno soppalcato) e due comode ruote così da essere facilmente trasportabile.

Solitamente gli spazi piccoli sembrano angusti e poco luminosi, ma non è di certo questo il caso perché la tiny house in questione ha tutti i comfort di un appartamento. Una cucina accogliente, elettrodomestici high-tech e Tv.

Tutto questo perché c'è chi preferisce vivere in pochi metri quadrati, ma non vuole rinunciare alla comodità.

La potremmo definire come una piccola finestra sul mondo: la tiny house è,infatti, circondata dal vetro, così da immergersi completamente nella natura. Finestre che permettono l'isolamento e quindi non disperdono il calore, rendendo il tutto in chiave sostenibile.

Una casa dalle mille risorse perché è stata progettata nascondendo ciò che non serve in tutti i momenti della giornata: per esempio la tv, i tavoli che diventano a scomparsa.

Ciò che è ancora più sorprendente è il fatto che può ospitare comodamente 6 persone contemporaneamente e offrire loro la migliore esperienza ecologica in mezzo alla natura. Siete curiosi di sapere il prezzo? 78.500 dollari, quindi poco più di 68mila euro.



Il fenomeno delle tiny house, per tanto tempo snobbato, è ormai una consolidata realtà: da Parigi, con l'appartamento di appena 8 mq, a Roma dove a due passi da Castel Sant'Angelo c'è una curiosa casetta ancora più piccola di quella francese.

Tutti spazi che si trasformano in base all'esigenza del momento, piani e ripiani, ma soprattutto materiali riciclati e soluzioni sostenibili.

Guardate che bella:

Dominella Trunfio