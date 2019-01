Piccole casette di legno, immerse nel verde e col tetto in grado di aprirsi per regalare a chi sta all'interno lo spettacolo di un vero cielo stellato. Non sono un sogno. Queste case esistono davvero e si trovano in Italia.

Si chiamano, non a caso, Stars Box e sono state installate in Piemonte l'estate scorsa. Un incrocio tra una casetta di legno e un tenda, queste costruzioni hanno le dimensioni di un letto a due piazze. Minuscole. Ma in realtà il loro scopo non è abitativo. Esse regalano infatti un'esperienza fuori dal comune: ammirare un cielo stellato, al riparo dall'inquinamento luminoso, distesi su un letto e grazie al tetto apribile.

In questo modo è possibile trascorrere la notte ad ammirare le stelle. Si tratta di installazioni artistico-architettoniche progettate e presentate dallo studio di architettura Officina82 di Garessio e dal Rifugio Mongioie, che si trova a 1520 metri di altezza nel comune di Ormea, nel cuore delle Alpi Liguri.

Gli ideatori Fabio Revetria e Lara Sappa si sono ispirati ai giacigli dei pastori per il loro progetto. Le prime due Stars Box sono state installate e inaugurati al Rifugio Mongioie ad agosto, proprio durante la notte di San Lorenzo.

Realizzate in pannelli di multistrato di betulla, sono costruzioni temporanee, reversibili e riutilizzabili, pensate per essere utilizzate solo d'estate, per poi venire smontate a settembre. In questo modo, si riduce il loro impatto sul paesaggio montano.

"StarsBOX è una fiaba che dura una notte intera, un esercizio creativo di semplice e infantile genuinità. STARS BOX è più di un nido: è sintesi di riparo e viaggio, è una scatola di sogni, dove ubriacarsi di stelle e illuminarsi di fresche albe rosa. Un po’ tenda e un po’ capanna, offre protezione ma può aprirsi al cielo per mettere in scena quanto di più estetico sa offrire la natura. Nasce in alta quota ma può trovare la sua collocazione ideale in ogni luogo, sa coccolare i suoi ospiti sotto la volta stellata." spiegano gli ideatori.

Visto il successo e il feedback positivo di chi ha dormito nelle prime due casette installate la scorsa estate in provincia di Cuneo, i progettisti stanno lavorando a una nuova versione di Stars Box, migliorata nel design e più semplice da gestire, con un sistema a incastro che faciliterà le operazioni di montaggio e smontaggio.

"Stars Box ripensa il modo di fare campeggio unendo alla comodità di una stanza d’albergo il sogno di poter aprire il tetto per dormire sotto le stelle" spiegano.

Un cielo stellato, quello di montagna, davvero speciale, non "oscurato" dalle luci artificiali delle città, che ci impediscono di ammirare le meraviglie dell'universo.

Francesca Mancuso

Foto