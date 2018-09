Edilizia sostenibile, come sarebbe una casa in cartone? Staremo a vedere presto, quando saranno state valutate le prestazioni termo-fisiche e il comfort ambientale della Test-Box, il primo prototipo abitativo al mondo di casa costruita con struttura portante in cartone ondulato.

Presentato alla Città Universitaria di Catania, l’edificio di 20 metri quadri è stato realizzato da #T-BOX Masterclass, un evento di alta formazione ideato dalla start-up Archicart con la collaborazione dell’Università di Catania, in cui sono impegnati 31 studenti di Ingegneria Edile-Architettura.

“ Ognuno di noi può creare cambiamento. Il cartone, staccato dall’immaginario della scatola di imballaggio, diventa modulo abitativo, dotandosi di un’anima che dal piano delle idee arriva al concreto: l’anima alveolare del cartone ”. Con questo spirito i 31 giovani, seguiti da tecnici e professori, hanno voluto unire sostenibilità e design, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi per l’ingegneria e l’architettura.

Com’è fatta la T-Box

La tecnologia, brevettata nel 2014, è quella dei Pannelli Alveolari in Cartone Ondulato, utilizzati per costruire la struttura portante e i sistemi di chiusura verticale e orizzontale.

I fogli di cartone multistrato, che sono stati migliorati con riempimenti naturali, sono stati tagliati e piegati su misura e riempiti di materiale termoisolante. L’intera struttura è stata poi rivestita con una facciata tessile che protegge la superficie esterna dagli agenti atmosferici, perfeziona la condotta termofisica dell’involucro e garantisce un design unico e riconoscibile.

Gli infissi della Test-Box sono stati realizzati da Sciuker Frames, che ha messo a disposizione le proprie finestre naturali in legno alluminio, selezionate per la qualità dei materiali, i bassi costi di manutenzione e le elevate prestazioni energetiche. Sappiamo bene, infatti, che, se di buona qualità, gli infissi consentono di avere un minore impatto sull’ambiente, poiché trattengono il calore durante l’inverno e limitano l’ingresso di aria calda nei periodi caldi.

Tra pochi giorni comincerà la seconda fase della masterclass dedicata al monitoraggio e alle verifiche delle prestazioni termo-fisiche e del comfort ambientale interno, con l’obiettivo di immaginare edifici che siano recuperabili una volta arrivati a fine vita.

Le strutture in cartone, sicure e sostenibili, si smontano e si spostano con facilità. Anche per questo motivo la T-Box punta a ridefinire l’architettura di "emergenza" e le verifiche serviranno proprio a validare questa tesi.

