Vi piacerebbe vivere in una casa nascosta all'interno di una grotta? Una dimora di lusso, dotata di tutti i comfort e in grado di ospitare fino a 8 persone. Si chiama Beckham Creek Cave Lodge e si trova in una remota area dell'Arkansas, negli Usa.

Un posto piuttosto insolito in cui vivere, di certo non le solite quattro mura, ma quella che viene considerata la grotta più lussuosa del mondo. Ed è in vendita. Se state pensando alle dimore dei nostri antenati siete fuori strada.

Situato sulle montagne di Ozark, a pochi minuti dal fiume Buffalo National, Beckham Creek Cave Lodge era stato originariamente costruito come rifugio antiaereo, ma è stato ristrutturato fino a diventare un vero e proprio hotel di lusso con arredi contemporanei, all'interno di un resort privato di 105 ettari, promettendo pace e tranquillità.

L'insolita dimora offre 3 lussuose camere da letto e quattro bagni, un soggiorno e una cucina. Il tutto racchiuso in un'area di 550 mq. Un mix di moderno e naturale, con tanti comfort all'interno dell'atmosfera suggestiva di una grotta.

Un luogo unico, " diverso da qualsiasi altro posto sulla terra " si legge sul sito ufficiale.

Rayne Davidson, il manager che è anche il broker che si sta occupando della vendita, ha spiegato a Bored Panda della sua passione. E' splendido condividere la grotta con le persone e vedere la loro espressione entusiasta quando entrano per la prima volta.

La grotta è dotata di 3 camere da letto al piano di sotto, sistemi di grondaie nascosti per la raccolta dell'acqua che sfociano in un serbatoio dopo la depurazione e un'unità geotermica che toglie l'umidità dalla grotta e la riscalda.

"Il livello di interesse è stato eccezionale! In tanti amano la grotta!"

La sua speranza è che qualcuno possa acquistarla per vivere lì stabilmente. Nelle vicinanze è possibile fare escursioni in canoa e passeggiate a cavallo, a due passi dal Buffalo National River.

Le tariffe per l'hotel partono da 1.200 dollari a notte ma adesso il proprietario ha messo in vendita la sua insolita dimora, a partire da 2,75 milioni di dollari.

Una cifra impensabile per la maggior parte di noi ma sognare non costa nulla.

Francesca Mancuso

