Una tiny house immersa nel verde e a impatto zero. Esiste davvero e si trova a Helsinki, dove la società Neste ha costruito un prototipo di cottage con un'impronta ambientale ridotta sia perché a zero emissioni sia per l'impiego dei materiali. Si chiama Nolla e il progettista è Robin Falck.

Un piccolo angolo di paradiso, situato nell'idilliaco villaggio di Vallisaari, nell'arcipelago di Helsinki. La casetta occupa poco spazio ed è mobile.

Per autoalimentarsi, produce energia elettrica grazie ai pannelli fotovoltaici e il riscaldamento per le notti fredde invernali è garantito da un piccolo forno da cucina, la cui energia è interamente generata da scarti e residui di diesel rinnovabile, producendo in media il 90% in meno emissioni di gas serra rispetto a quelle del diesel convenzionale. Nolla nella forma ricorda una tenda ma è realizzata in legno e garantisce maggiori comfort.

Al suo interno è presente tutto l'occorrente per trascorrere una notte ma anche un pomeriggio di riposo. Può ospitare due persone visto che ha altrettanti letti ma c'è solo la camera da letto. Le pareti esterne sono interamente coperte dai pannelli solari.

Unico neo, per i servizi igienici occorre recarsi al vicino porto di Vallisaari, a disposizione degli ospiti durante il loro soggiorno. I visitatori sono incoraggiati a perseguire uno stile di vita a rifiuti zero mentre soggiornano in cabina.

"Con il cottage Nolla, vogliamo offrire l'opportunità di testare il nuovo tipo di vita cottage sul lato naturale con le emissioni più basse possibili. Vita ecologica non significa solo abbandonare l'abbondanza di risorse, ma anche utilizzare nuove soluzioni più sostenibili " afferma Falck.

La cabina Nolla è in affitto su Airbnb per un soggiorno di due notti dal 3 al 30 settembre 2018. E' inoltre possibile vincere un soggiorno gratuito grazie a questo giveaway.

Il posto giusto per dimenticare gli orari, rompere la routine e ricaricarsi nel bel mezzo della Natura.

