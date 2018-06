La casa più felice del mondo esiste davvero e si trova a Brunswick, in Germania. E’ la ‘Happy Rizzi House’, un complesso architettonico nato dalla collaborazione tra l’architetto tedesco Konrad Kloster e l’artista pop americano James Rizzi.

Stravagante, eccentrica, colorata, la Happy House dona vivacità all’ambiente circostante, un’isola felice nel grigiore cittadino e guardandola non si potrà non provare che un po’ di felicità.

La casa più felice al mondo o casa della felicità è in piazza Ackerhof, nel Magnivertel, il quartiere di San Magno e sembra uscita da un cartone animato. I colori della pop art si intrecciano con graffiti e cartoon, nelle facciate ci sono uccelli, sorrisi, stelle, cuore e gli stessi palazzi hanno una forma antropoformizzata, hanno bocca, naso e occhi al posto di finestre e balconi.

Il risultato è un fumetto pop dalle forme irregolari con i colori che vanno dal rosa acceso all’azzurro, passando per il giallo, l’arancio e il viola. Costruito in tre anni, l’edificio all’inizio non aveva riscosso molto successo tra gli abitanti che lo reputavano troppo appariscente. Ma poi con il tempo le cose sono cambiate anche perché l’Happy House è oggi un’attrazione che dà lustro a tutta la città.

Interamente ecosostenibile e circondata di verde ospita uffici e un ristorante. Il complesso è formato da un edificio di cinque piani e dalle pertinenze di un’antica dimora ducale recuperata dopo un lungo stato di abbandono.

Chiaramente anche gli interni sono fantasiosi e colorati con alcune pareti di vetro. Insomma un bel mix di arte contemporanea per James Rizzi, l’artista visionario conosciuto per aver decorato un Boeing 757 della Lufthansa con uccelli e passeggeri stilizzati e gli aerei della Condor, non a caso chiamati “Rizzi Birds”.

Guardate che meraviglia:

Dominella Trunfio