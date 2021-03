Covid-19: Urban Sun, il lampione che disinfetta con i raggi UV da virus e batteri in pochi minuti

Contro il coronavirus arriva il primo “sole urbano” del mondo: la luce dell’ Urban Sun disinfetta i luoghi pubblici, permettendo alla gente di frequentarsi in ambienti Covid-free. L’obiettivo di questa invenzione è rinnovare la speranza e combattere gli impatti negativi dell’isolamento sociale.

View this post on Instagram

L’installazione è stata lanciata dal designer olandese Daan Roosegaarde, coadiuvato nel lavoro da un team internazionale di scienziati. Il potere della luce è alla base dell’idea: una ricerca della Columbia University e della Hiroshima University evidenzia che la luce ultravioletta, con una lunghezza d’onda di 222 nanometri, può disinfettare in sicurezza fino al 99,9% del virus che circola in uno spazio pubblico.

L’idea deriva dall’uso medico negli ospedali della luce ultravioletta per ridurre il rischio di infezioni durante le operazioni: è un fascio luminoso speciale e non il tradizionale ultravioletto con una lunghezza d’onda di 254 nanometri, che è noto per essere dannoso.

Questa tecnologia non produce ozono e non contiene mercurio: il suo unico compito è disinfettare le superfici e l’aria di tutti i batteri, virus e spore in pochi minuti.