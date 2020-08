Un uomo fa il morto a galla in una delle fontane più belle di Roma

Un uomo in costume da bagno nuota facendo il “morto a galla”. Fin qui nulla di strano. Peccato però che la location non sia né una piscina né il mare. Siamo nel cuore di Roma e precisamente in una delle più celebri fontane della capitale, a Villa Pamphilj.

A darne notizia è stata l’Associazione per Villa Pamphilj che tramite Facebook ha reso note le immagini dell’uomo rilassato e appagato nella fontana del Giglio.

“Fare il “morto a galla” in una fontana storica: cosa c’è di più piacevole, viste le temperature di questo periodo? Per non parlare del fatto che la Fontana del Giglio sia stata pulita da poco e, attorno, regni un’assoluta quiete garantita dalle scarse presenze del mattino. Peccato che il Regolamento Comunale, come le Leggi di questo Stato (ed anche il buonsenso, per chi ce l’ha) non lo consentano” si legge nel post dell’associazione.

In barba alle leggi che lo vietano e forse anche del fatto che i controlli siano carenti, la fontana è stata usata come piscina.

“Se oggi, in una fontana storica, abbiamo trovato questa persona, ogni giorno ci scontriamo anche con proprietari intenti a far fare il bagno al proprio cane… il tutto, accompagnato dal classico lancio del bastone “da riporto”. Poi ci sono le famiglie che, all’interno delle fontane storiche, permettono il lancio di sassi e sampietrini ai propri pargoli: due settimane fa, l’azienda dei fontanieri ne ha tirati fuori non so quanti” prosegue.

Sembra quasi un fake, uno scherzo ma purtroppo non lo è.

Fonti di riferimento: Associazione per Villa Pamphilj

