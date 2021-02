Questa città ha installato nelle strade cabine termoisolanti per riparare i senzatetto dal freddo

In certe aree della Germania l’inverno è particolarmente rigido e ogni anno troppi senzatetto muoiono assiderati. Ma per far fronte all’emergenza freddo, la città di Ulm, nella regione di Baden-Württemberg, ha adottato una soluzione innovativa che permette alle persone senza fissa dimora di trascorrere la notte al riparo e al sicuro. Stiamo parlando degli Ulmer Nest, particolari cabine, realizzate in legno e acciaio, che possono ospitare fino ad un massimo di due persone, proteggendole dal gelo e dall’umidità.

L’idea nasce nel 2018 da un team composto da giovani imprenditori e un informatico, che hanno unito le loro forze e competenze per aiutare le persone più vulnerabili della città in maniera concreta. I primi due Ulmer Nest sono stati installati alla fine del 2019. L’iniziativa è stata replicata anche nel 2020 e infine quest’anno. Proprio qualche giorno fa i due “nidi” sono apparsi nuovamente a Ulm per accogliere i clochard in vista dell’arrivo delle temperature più rigide.

Gli Ulmer Nest, alimentati ad energia solare, sono impermeabili e antivento e quest’anno sono stati sottoposti ad una serie di modifiche che li hanno resi ancora più efficienti e confortevoli. È stato migliorato l’isolamento termico interno per ridurre ancor di più l’umidita e sono stati aggiunti dei pannelli solari, come annunciato su Facebook dalla società che li ha realizzati:

Heute wurden die beiden Ulmer Nester wieder aufgestellt – coronabedingt leider mit Verzögerung, aber gerade noch… Posted by Ulmer Nest on Friday, January 8, 2021

Ecco come si presentano all’interno queste speciali cabine:

Die Erprobungsphase hat begonnen Heute hatten wir Besuch von regioTV am ulmer nest. Hier findet Ihr den Beitrag dazu. #ulmernest #ulm #erfrierungsschutz #regiotv Posted by Ulmer Nest on Thursday, January 2, 2020

Speriamo che l’iniziativa venga replicata anche in altre città tedesche e anche nel nostro Paese, dove ancora nel 2021 troppa gente purtroppo muore di freddo, nell’indifferenza generale!

Fonte: Ulmer Nest/Facebook

Leggi anche: