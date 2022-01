Usando bastoni per tende, questa designer di maglieria ha realizzato una straordinaria recinzione

Al posto dei ferri, la designer di maglieria scozzese Anne Eunson ha usato dei bastoni per tende per realizzare la recinzione più bella ed elegante che ci sia.

La designer e tutor di maglieria scozzese Anne Eunson, residente ad Hamnavoe nelle isole Shetland, ha deciso di tessere con un forte spago nero una bellissima recinzione in pizzo. Dal momento che le misure erano decisamente molto più grandi di un semplice capo d’abbigliamento, per lavorarla a maglia ha usato come ferri delle aste per tende appositamente adattate.

Secondo la specialista in maglieria, l’idea le è nata dalla sua passione per il pizzo lavorato a maglia delle Isole Shetland, che è tornato in auge negli ultimi anni. Usando 23 ripetizioni di un familiare motivo di pizzo tipico delle Shetland, le ci sono volute circa tre settimane per tessere abbastanza pizzo da poter circondare il suo cortile.

Il meraviglioso lavoro di Anne non ha lasciato indifferenti gli amanti della bellezza, dell’artigianato e i passanti stessi che si fermano ad ammirare la straordinaria recinzione.

