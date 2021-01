Gli Champs-Élysées di Parigi diventeranno uno straordinario giardino

A breve gli iconici Champs-Élysées saranno interessati da un rivoluzionario restyling. Ad annunciarlo la sindaca di Parigi Anne Hidalgo che ha confermato la realizzazione dell’ambizioso progetto che punta a rendere più verde e a misura di pedoni quello è considerato il viale più romantico del mondo.

Sono passati infatti circa 30 anni dagli ultimi cambiamenti legati agli Champs-Élysées, che secondo i parigini hanno perso la loro originaria bellezza ed eleganza. Un tempo sede di negozi di lusso e importanti case di moda, oggi il viale è pieno di caffè per turisti, grandi magazzini e diversi fast-food. Il continuo rumore del traffico selvaggio e lo smog lo rendono ormai poco invitante per tanti cittadini che preferiscono fare passeggiate altrove.

Ma la sindaca di Parigi ha spiegato che presto le cose cambieranno e il viale tornerà a splendere. In un’intervista rilasciata a Le Journal du Dimanche Anne Hildago ha dichiarato che la città sta investendo 250 milioni di euro per trasformare gli Champs-Élysées e altre aree di Parigi in un paradiso per piante e pedoni.

“Rifaremo Place de la Concorde prima dei Giochi olimpici, poi l’intera lunghezza del viale; sarà un altro straordinario giardino” ha dichiarato Hidalgo.

Il progetto che punta a rendere più verde degli Champs-Élysées fa parte di un piano più ampio che intende trasformare la città di Parigi in vista delle Olimpiadi del 2024. Prima toccherà quindi alla Place de la Concorde, mentre per il restyling degli Champs-Élysées bisognerà attendere fino il 2025.

L’ambizioso piano, realizzato dall’architetto Philippe Chiambaretta e dalla sua agenzia PCA-STREAM, puntano a dimezzare il traffico della zona e a fornire marciapiedi più ampi per i pedoni e aree verdi per tornare a respirare l’aria di Parigi a pieni polmoni.

Ecco come dovrebbe diventare il viale parigino:

Fonte: CNN/Facebook

