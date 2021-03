Artisti molisani trasformano le strisce pedonali in opere d’arte per far attraversare i bambini in sicurezza

Persino le strisce pedonali possono trasformarsi in arte, come dimostra la nuova iniziativa lanciata dal Comune di Campobasso che ha deciso di portare un po’ di colore davanti alle scuole “Jovine” e “Colozza”. Qui, negli scorsi giorni sono comparsi dei bellissimi disegni che “accompagneranno” i bambini ad attraversare la strada in sicurezza.

Le strisce pedonali colorate e coinvolgenti, realizzate da diversi artisti molisani dell’associazione Malatesta, non sono di certo passate inosservate. Tanti i residenti che hanno apprezzato gli interventi di rigenerazione urbana, strettamente connessi alla mobilità.

Spuntano le strisce pedonali "artistiche" nei pressi delle scuole di Campobasso…MOLTO PARTICOLARI E BELLE!!video e foto di Quotidianomolise.it Posted by Nicola Cirelli on Saturday, February 27, 2021

Nelle prossime settimane l’iniziativa dovrebbe essere estesa anche in altre zone di Campobasso, che potrebbe così trasformarsi in un originale museo a cielo aperto.

Uno dei 4 attraversamenti pedonali affidati dal comune ai e alle Malatesta Associati. Il mio davanti alla scuola Jovine… Posted by Claudia Croma Romagnoli on Monday, March 1, 2021

Un modo originale per riqualificare la città e invogliare i più piccoli ad attraversare la strada sulle strisce!

Fonte: Facebook

