L’albero di Natale fatto all’uncinetto dalle nonne di Ostuni, è il più alto di Italia

È stato inaugurato e acceso con grande festa domenica ad Ostuni, in piazza Italia, un albero di Natale decisamente speciale, fatto all’uncinetto dalle nonne della “Città Bianca” e alto ben 12 metri. Rimarrà ad allietare la piazza cittadina per tutte le festività, fino al 9 gennaio.

L’albero di Ostuni è davvero da record, sono state circa 50 nonne tra i 70 e i 95 anni a realizzarlo pezzetto per pezzetto in meno di due mesi. Quello che è venuto fuori è un maestoso e originalissimo albero di Natale colorato e fatto interamente a mano.

L’albero, nato su iniziativa dell’associazione “Il filo di Arianna” (centro ricreativo per anziani), è alto almeno 12 metri ed è realizzato con più di 4000 singole piastrelle di lana poi assemblate e retroilluminate, come potete vedere dalla foto di copertina.

Alla base dell’idea non vi era solo la volontà di impegnare le anziane in un’attività stimolante e creare un’attrazione turistica ma anche quella di valorizzare il territorio e le sue creazioni artigianali, come può essere appunto il lavoro all’uncinetto.

È pronto, non resta solo che ammirarlo. Ad Ostuni, dal 5 dicembre al 9 gennaio, in piazza Italia (nei pressi di Viale Pola). Che emozione 🤩 Posted by IL FILO D’Arianna di Ostuni on Tuesday, November 30, 2021

Un impegno che ha richiesto molta pazienza e tempo oltre che tante persone volontarie a disposizione ma che indubbiamente ha portato i suoi frutti.

In queste belle immagini, diffuse su Facebook da Il Filo D’Arianna, potete vedere le nonne (ma non solo) impegnate nella realizzazione dell’albero, un lavoro certosino di cui sono vere maestre.

Siamo sicuri che, come ogni anno, in questi giorni anche altre cittadine sparse per l’Italia stanno inaugurando i loro alberi realizzati all’uncinetto, per festeggiare un Natale nel segno della condivisione ma anche delle antiche tradizioni e arti del nostro Paese.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: IL FILO D’Arianna di Ostuni Facebook

Leggi anche: