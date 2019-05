Un immenso spazio verde attorno alla Torre Eiffel: Parigi firma la sua svolta green e viaggia verso la riqualificazione dell’area tra le due sponde della Senna, tra Place du Trocadéro e Champ de Mars, con l’obiettivo di creare entro il 2024 un totale di 54 ettari di aree completamente pedonali tutte attorno alla “Dama di ferro”.

Ad annunciarlo è la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che con il suo progetto “Grand site tour Eiffel” (che verrà seguito dall’architetto paesaggista americano Kathryn Gustafson) mira a bandire le automobili intorno al monumento, a favore di pedoni, alberi e mobilità dolce.

Così, un po’ come l’ondata dei 130mila alberi che rinverdiranno le città d’Inghilterra, anche la Francia, a partire da Parigi – da Place Joffre a Place du Trocadero – è pronta a dire addio a inquinamento e smog urbano.

Secondo il progetto, la maggior parte delle strade attorno alla Torre Eiffel saranno sostituite da viali alberati, che saranno interamente verdi e pedonali, così come anche sul Pont d’Iéna, che attraversa la Senna, si potrà camminare solo a piedi.

“La Torre Eiffel e i suoi dintorni saranno un vero e proprio luogo per passeggiate e relax per i parigini e per i turisti, che potranno godere di uno spazio tranquillo”, commenta la Hidalgo.