Libri: a Vitinia parte il primo FrigoBook di quartiere per trasformare i frigoriferi abbandonati in biblioteche

Recuperare vecchi frigoriferi abbandonati distribuendo gratuitamente libri. Spesso se ne vedono a iosa, lasciati sul ciglio della strada o vicino ai cassonetti: vecchi frigo, ma anche televisori, pneumatici e finanche divani, testimoni inconsapevoli dell’inciviltà di cittadini indolenti. Ma c’è un modo per portare a nuova vita anche questo tipo di immondizia e ridurre le discariche a cielo aperto.

Il piccolo quartiere di Vitinia, Roma Sud, ha inventato un bellissimo metodo per recuperare quei frigoriferi e far circolare liberamente e gratuitamente la cultura: il FrigoBook, ovvero creare dal vecchio frigo abbandonato una libreria da posizionare nel parco dei bimbi, in maniera da condividere libri, lasciarne e prenderne qualcuno.

“Non è neanche una piazza, perché non ne abbiamo – racconta Mario Pericolini, dell'attivissimo Comitato di quartiere. Nel FrigoBook sarà posizionata la sezione letteratura giovanile per il parchetto bimbi”, dove già avevano messo su la casetta per lo scambio dei libri, poi la bibliocabina.

Un frigorifero non più in uso può quindi diventare un prezioso scaffale per i libri.

Il Comitato di quartiere ha recuperato un frigorifero dalla strada, lo ha privato delle parti non necessarie, gli ha dato una sistemata e ripulito e lo ha trasformato in un coloratissima piccola biblioteca piena di libri a disposizione di tutti i cittadini. Inizialmente, il primo FrigoBook di quartiere fu installato in via del Risaro, un’area di passaggio completamente bonificata e ora percorribile a piedi o in bicicletta. Oggi, l’originale scaffale è stato posizionato di fronte alla chiesa di quartiere.

“Nel parchetto – spiegano dal Comitato – abbiamo colorato le panchine con tematiche relative alla lotta contro il bullismo e la violenza sulle donne”.

La “postazione” del frigo è sempre aperta, non aspetta altro che i libri vengano letti!

