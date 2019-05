Negozi in miniatura per i topolini della città: il capolavoro di questi artisti anonimi 

Un negozio di formaggi e un parco divertimenti, ma anche un ristorante e una palestra: per la maggior parte degli esseri umani trovare un posto come questi è cosa assai facile, ma per i topi può essere un po’ più complicato, a meno che non vivano a Malmö, in Svezia. Proprio così: in questa splendida città sul mare un collettivo di artisti anonimi ha letteralmente aperto una serie di minuscoli negozietti a favore dei topini.

Loro sono, manco a dirlo, gli Anonymouse, degli artisti che, armati di fiammiferi, bottoni, coperchietti, tappi e pezzi di stoffa, si sono inventati e costruito botteghe e ristoranti in miniatura sui marciapiedi della città.

Creati nelle finestre del seminterrato di un edificio all’angolo tra Bergsgatan e Almbacksgatan, per esempio, svettano due ristoranti di dimensioni topo, il Noix de Vie e Il Topolino (non poteva mancare il nome italiano). Il primo ha la classica tenda da sole rossa e bianca e tovaglie a quadretti rossi e bianchi, è a tema formaggio e ha un piccolo menù sul muro accanto alla porta, che elenca formaggi davvero speciali.

Su Södra Förstadsgata, poi, c’è un delizioso luna park, il Tjoffsans Tivoli, che prende il nome da un personaggio di un romanzo dell’autrice più famosa della Svezia, Astrid Lindgren, con tanto di casa degli orrori (la bocca di un gatto), una ruota panoramica e una maga che guarda in una sfera di cristallo e legge le zampe.

Tra negozi di noci e di formaggio, un po’ di locandine sui muri ricordano anche i prossimi concerti dei topi e altri eventi.

Insomma, la quantità di dettagli creati per queste infinitesimali installazioni di street art è davvero enorme! Non sono bellissime?

