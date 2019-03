Verde urbano: chi vive in una città green è più felice, parola della scienza

Se vivi in una città dove ci sono molti spazi verdi e in generale, un arredo urbano curato, sei più felice. Parola degli scienziati dello Urban Realities Lab dell'Università di Waterloo che in nuovo studio ci spiegano il perché.

Che vivere a stretto contatto con la natura porti benefici all’umore e alla mente non è di certo una novità, ma non sempre c’è la possibilità di evadere, per questo gli spazi verdi in città possono aiutarci a vivere meglio la nostra quotidianità.

Uno studio pubblicato sulla rivista Cities & Health dice adesso che la natura e un arredo urbano colorato e ben curato possono aumentare le relazioni sociali e influire sulla felicità. Ma non solo, sarebbe anche una questione di fiducia nei confronti degli estranei.

Altri studi hanno già dimostrato che il verde migliora le reazioni cerebrali degli anziani e migliora lo sviluppo cognitivo dei nostri bambini influendo quindi positivamente sulla qualità e durata della vita.

Adesso i ricercatori sono convinti che le città verdi abbiano anche cittadini non solo più felici, ma anche più propensi a creare legami ed amicizie.

Lo studio

Durante lo studio i volontari hanno visitato il quartiere West End di Vancouver, è stato poi chiesto loro di compilare un questionario. Dalle risposte è emerso che il verde era associato a benessere soggettivo e socievolezza tra i cittadini. Sono stati poi fatti controlli incrociati con i residenti di zone verdi e più urbanizzate e il risultato è stato il medesimo. I parchi e le piccole aree di quartiere contribuiscono così a mitigare l’isolamento sociale.

"Qualcosa di semplice come aggiungere la vegetazione a una corsia di cemento o dipingere una passerella arcobaleno potrebbe aiutare ad arricchire gli spazi pubblici urbani", Hanna Negami, autrice principale dello studio.

Noi lo sosteniamo da tempo, speriamo che prima o poi ogni amministrazione comunale segua l’esempio di chi ha abbracciato una filosofia green.

