In occasione delle festività negli scorsi anni vi abbiamo parlato di alberi di Natale realizzati con plastica da riciclo, libri, retini da pesca o altri strani oggetti. E’ la prima volta però che viene realizzato, unico nel suo genere, un albero di Natale fatto completamente all’uncinetto.

L’albero è stato inaugurato a Trivento (provincia di Campobasso) nella piazza principale del paese che si trova in Molise al confine con l’Abruzzo.

Si tratta di una struttura metallica di circa 6 metri, dal diametro di quasi 3 metri e mezzo, ricoperta di granny square, ovvero piccoli quadrati (1300 in tutto), realizzati appunto all’uncinetto.

L’opera natalizia è nata dalla collaborazione di un gruppo di donne del paese guidate da Lucia Santorelli, appassionata di uncinetto che la scorsa estate si era già fatta notare per aver realizzato un tappeto dalla lunghezza record (640 metri) ovviamente realizzato rigorosamente all’uncinetto.

Anche l’originale artistico tappeto era stato esposto per le vie del paese e poi venduto a fini benefici.

Curiosi di vedere l’albero di Natale all’uncinetto? Se passate per il Molise fermatevi ad ammirarlo, sarà in esposizione per tutte le festività natalizie fino all’Epifania.

Francesca Biagioli

