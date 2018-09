Un cartello stradale davvero curioso quello comparso in una strada di Ojre in Norvegia e poi di Ottawa in Canada, dove i pedoni vengono incoraggiati ad attraversare in maniera bizzarra, esattamente come il protagonista di The Ministry of Silly Walks, lo sketch del Monty Python's Flying Circus in cui John Cleese cammina in maniera del tutto stramba!

Chi non ricorda il simpatico impiegato del fittizio "Ministero delle camminate strambe" che, dopo essere uscito da una tabaccheria, si dirige al lavoro con una camminata molto particolare e vorrebbe che il governo lo aiutasse a migliorarla?

Anche i pedoni norvegesi e quelli canadesi si esercitano in ‘sciocche passeggiate’ mentre attraversano sulle strisce, due strade molto trafficate.

In Norvegia, Reidar Johannes Søby del gruppo artistico Kreativiteket in realtà dice all'emittente locale NRK, che l’installazione del cartello è fatta solo per divertimento e che non c’è nessun pensiero profondo da abbinarci.

Meno divertente appare agli amministratori per la sicurezza stradale che ne vorrebbero la rimozione, ma il sindaco di Marker Municipality, Kjersti Nythe Nilsen, l’idea non dispiace, forse ha un senso dell’umorismo più spiccato.

"Penso che i cartelli dovrebbero essere ammessi. Non danno alcun fastidio e sono molto simili ai normali segnali di attraversamento pedonale”. E per adesso promette che rimarranno.

Guardate che 'stramberia':

Qui invece l'intramontabile sketch:

A Ottawa, il cartello è tra le strade di Metcalfe e O'Connor e mostra la sagoma di un uomo che cammina in modo assurdamente esagerato. Qui l’idea è della Sparks Street Authority che vuole portare un po’ di divertimento nella monotonia giornaliera.

"Stiamo incoraggiando le persone a fare una passeggiata stupida", afferma il direttore esecutivo Les Gagne. "Li stiamo incoraggiando ad alleggerire la loro giornata e divertirsi un po’ mentre attraversano la strada”.

Che ne pensate?

Dominella Trunfio

Foto