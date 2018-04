I sacchetti di plastica diventano asfalto. La nuova frontiera del riuso arriva anche in Ghana, dove una società locale, vuole abbattere il triste primato del paese, dove solo il 2% della plastica finisce nella filiera del riciclo.

22mila tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno non sono pochi, soprattutto se se ne ricicla appena il 2%, mentre il 98% finisce nelle discariche senza essere differenziato.Ma le cose potrebbero presto cambiare, grazie anche alla Nelplast Ghana Limited, una società ghanese che sta trasformando i sacchetti di plastica (e qualsiasi altro rifiuto in plastica) in blocchi di pavimentazione che possono essere utilizzati per costruire strade.

La società ha già riscosso successo al World Economic Forum soprattutto perché crea economia circolare. Il funzionamento è molto semplice: Nelplast raccoglie la spazzatura in plastica, la riduce a brandelli e la mescola con la sabbia per creare una nuova forma di asfalto durevole nel tempo, resiliente, composta per il 60% da plastica e per il restante 40% da sabbia.

Così com’era stato per Boyan Slat che aveva ideato una soluzione per eliminare le microplastiche dagli oceani, anche per Nelson Boateng, creatore dell’innovazione, l’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale. Ma se pensate che questo sia solo un sogno, dovrete ricredervi, perché già da qualche tempo in Ghana questa pavimentazione viene utilizzata ed è stata approvata dal Ministero dell’Ambiente.

Dal 2017 sono già stati riciclati 2mila chili di rifiuti di plastica nelle aree dell’Ashaiman e la nuova pavimentazione è stata installata gratuitamente in alcune zone, come si vede in questo video:

Dominella Trunfio

