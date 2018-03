L'asfalto delle strade di Londra è sempre più green. Nel distretto di Enfield infatti è arrivato un prodotto rivoluzionario realizzato con materiali di scarto.

Enfield è dunque il primo municipio londinese a utilizzare questo mix che sfrutta i rifiuti plastici, sviluppato dalla ditta MacRebur con sede a Lockerbie.

MacRebur si occupa da tempo di realizzare manto stradale dai rifiuti in plastica. Anche a Londra è stato utilizzato questo materiale su un'importante arteria stradale nel distretto di Enfield.

Una sezione di Green Dragon Lane, trafficata linea di autobus, è stata ricoperta da questo speciale mix Enfield ottenendo dei finanziamenti da Transport for London per rendere più verde quest'area.

“Si tratta di un mix di polimeri accuratamente selezionati e progettati per migliorare la resistenza e la durata dell'asfalto riducendo la quantità di bitume necessaria nel mix. Sono realizzati con materiali di scarto al 100%. I prodotti offrono un modo unico di migliorare l'asfalto offrendo una soluzione economica e duratura ” spiega MacRebur.

Il sito di prova è stato scelto proprio perché si tratta di una strada abbastanza trafficata, dove transitano tre linee di autobus e altri veicoli.

Foto

Cllr Daniel Anderson, membro del Consiglio di Enfield per l'ambiente, ha detto: “Sappiamo tutti che la plastica può avere un impatto devastante sull'ambiente, in particolare quando il prodotto raggiunge i nostri mari e gli oceani. Abbiamo tutti la responsabilità di intensificare gli sforzi per aiutare l'ambiente riciclando più e utilizzando materiali di provenienza responsabile”.

La produzione di materie plastiche si è moltiplicata negli ultimi 50 anni. Ocean Watch stima che ci siano 140 milioni di tonnellate di plastica nei mari e negli oceani del mondo. Nel 2014, meno di un terzo dei rifiuti di plastica europei è stato riciclato, mentre un altro terzo è finito in discarica. La plastica può impiegare fino a 400 anni per degradarsi.

L'utilizzo di questa miscela quindi aiuta non solo a riciclare la plastica ma evita anche l'utilizzo dei più inquinanti materiali di cui solitamente è fatto l'asfalto.tra cui alcuni derivati del petrolio. La plastica utilizzata da MacRebur è la stessa che i cittadini londinesi differenziano attraverso gli appositi contenitori blu.

Il monitoraggio della strada ha dimostrato che il mix di asfalto sta funzionando bene e si sta rivelando una soluzione duratura per il rifacimento del manto stradale. Per questo, visto il successo si sta già valutando di utilizzarlo in altre strade.

Mentre a Roma impazza la vicenda delle buche, a Londra si guarda al futuro scegliendo soluzioni più verdi.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso