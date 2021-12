Very Peri è il colore Pantone del del 2022: è l’emblema del nostro tempo e ci ispira coraggio

Non sappiamo ancora come sarà l’anno che sta per iniziare, ma sappiamo certamente quale sarà il suo colore: il prestigioso Pantone Color Institute ha scelto per noi il colore dell’anno – Very Peri – la cui vitalità incoraggerà l’inventiva personale e la creatività. Il Very Peri è un blu audace e curioso, in grado di stimolarci in questa epoca di trasformazioni e di aprire il nostro spirito a nuove incredibili possibilità dopo l’isolamento della pandemia.

Mentre ci muoviamo in un mondo di cambiamenti senza precedenti, Pantone Very Peri è ambasciatore di una nuova prospettiva e visione dell’amata e cara famiglia dei blu, abbracciando le qualità del blu ma possedendo al contempo un sottotono rosso-violaceo – afferma Leatrice Eiseman, direttrice di Pantone Color Institute. – Very Peri mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una dinamica presenza che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa.

Da oltre 23 anni, il Pantone Color of the Year influenza la realizzazione e l’acquisto di prodotti in moltissimi settori – fra cui la moda, l’arredamento, il design e il packaging. La scelta del colore dell’anno è frutto di un’attenta valutazione delle tendenze e del mondo dell’attualità: gli esperti dell’istituto si lasciano ispirare dagli ambiti più svariati – dal mondo del cinema a quello dell’arte a quello della moda, ma anche dalle mete turistiche più gettonate e dai cambiamenti nello stile di vita delle persone (non da ultimo, gli strascichi della pandemia da Coronavirus), persino dal mondo dei social media o dello sport. Ogni cosa, ogni evento che ha in qualche modo cambiato la traiettoria dell’umanità gioca un ruolo fondamentale nel determinare il colore dell’anno.

Pantone Color of the Year riflette quanto sta accadendo nella nostra cultura globale, esprimendo ciò che le persone stanno cercando in un colore che sperano sia la risposta – spiega Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone Color Institute. – Creando un nuovo colore per la prima volta nella storia del nostro programma colore educativo Pantone Color of the Year, riflettiamo l’innovazione e la trasformazione globale in atto. Mentre la società continua a riconoscere il colore come forma fondamentale di comunicazione e modo di esprimere, di influenzare e creare idee ed emozioni, di coinvolgimento e connessione, la complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. A new Pantone color whose dynamic novel presence encourages personal inventiveness and creativity, PANTONE 17-3938 Very Peri, the happiest and warmest of all the blue hues, introduces an empowering mix of newness. We are living in transformative times. As we emerge from an intense period of isolation, our notions and standards are changing. Displaying a carefree confidence and a daring curiosity that animates our creative spirit, inquisitive and intriguing PANTONE 17-3938 Very Peri helps us to embrace this altered landscape of possibilities, opening us up to a new vision as we re-write our lives. Rekindling gratitude for some of the qualities that blue represents complemented by a new perspective that resonates today, PANTONE 17-3938 Very Peri places the future ahead in a new light. Learn more about PANTONE 17-3928 Very Peri: https://www.pantone.com/color-of-the-year-2022 Posted by Pantone on Wednesday, December 8, 2021

Fonte: Pantone

