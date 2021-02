Ikea lancia le istruzioni di smontaggio per prolungare la vita dei suoi mobili

Continua l’impegno di Ikea verso un consumo più consapevole e sostenibile. Dopo aver detto addio allo storico catalogo cartaceo, la multinazionale svedese ha realizzato delle istruzioni di smontaggio per facilitare la vita ai suoi clienti ma anche per prolungare quella dei mobili.

“Non importa se stai traslocando, regalando i tuoi mobili o li stai vendendo. Smontarli correttamente riduce il rischio di danni e riduce il suo impatto sull’ambiente. La fortuna aiuta i frugali.” si legge sul sito dell’Ikea.

Da oggi, grazie alle istruzioni numerate e ben dettagliate, smontare i mobili Ikea non sarà più un’impresa per chi non ha dimestichezza con il fai-da-te. Sul sito dell’azienda, nella sezione Istruzioni per lo smontaggio sono già state inserite 6 sezioni, che includono mobili come scrivanie, letti e armadi. Cliccando su ognuna si aprirà una serie di istruzioni illustrate e spiegate in inglese. (LEGGI anche: )

“Ci sono anche altri modi per far durare più a lungo i tuoi mobili. Potrebbe essere una semplice mano di vernice o trasformare un vecchio oggetto in qualcosa di nuovo.” – così l’azienda svedese esorta i suoi clienti al riciclo e ad abbracciare uno stile di vita più sostenibile. – “Quindi, quando arriva il momento e hai bisogno di qualcosa di diverso, prova ad aggiungere moduli a un oggetto che già possiedi.”

Negli ultimi anni Ikea sta portando avanti una serie di iniziative sostenibili. Infatti, entro il 2030 l’azienda intende trasformarsi in una realtà circolare in ogni suo aspetto. Recentemente la multinazionale svedese ha anche annunciato che venderà i propri pezzi di ricambio online per incentivare la riparazione dei mobili.

Inoltre, l’azienda ha avviato una collaborazione con l’app Too Good to Go per combattere gli sprechi alimentari. Insomma, Ikea sembra intenzionata ad abbracciare una filosofia sempre più green.

Fonte: IKEA

