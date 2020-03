Ikea richiama 800mila cassettiere Kullen per rischio ribaltamento: pericolo per i bambini

Ikea richiama volontariamente 800mila cassettiere Kullen per pericolo di ribaltamento e conseguenti rischi soprattutto per i bambini. Il ritiro riguarda gli Stati Uniti e il Canada.

L’avviso di ritiro è stato pubblicato sul sito Ikea e spiega appunto le motivazioni. La cassettiera a tre cassetti Kullen è considerata instabile se non viene fissata al muro, il che comporta ‘rischi di ribaltamento’ che possono provocare lesioni gravi o mortali ai bambini.

Le cassettiere ritirate saranno in tutto 800mila. Nell’ultimo periodo, Ikea aveva ricevuto sei segnalazioni di incidenti avvenuti proprio per il ribaltamento del mobile con conseguenze su bambini che hanno riportato fortunatamente leggere contusioni. Sono vendute nei colori nero, marrone e betulla, i prodotti richiamati riportano questi codici:

600-930-58 (betulla)

501-637-54 (marrone-nero)

803-221-34 (marrone-nero)

Chiunque le abbia acquistate deve controllare la serie numerica e poi può decidere se portare in negozio la cassettiera per chiederne il rimborso, oppure prendere un kit di fissaggio a parete che l’aziende svedese darà gratis. I prodotti richiamati sono stati fabbricati e venduti tra aprile 2005 e dicembre 2019 nei negozi Ikea in Stati Uniti e Canada e anche online. L’azienda rassicura che la cassettiera è sicura solo se correttamente fissata alla parete. Il problema non si pone in Italia perché la cassettiera Kullen viene venduta con il kit di fissaggio e nelle istruzioni è correttamente spiegato che bisogna fissarla al muro.

Il ritiro arriva ad appena un mese dal risarcimento che il colosso svedese ha dovuto pagare alla famiglia di Josef Durek, il bimbo californiano rimasto ucciso sotto il peso di un’altra cassettiera, la Malm più stretta e piccola rispetto alla Kullen, ma ugualmente pericolosa per i bambini se non fissata al muro. Il risarcimento di 46milioni di dollari è avvenuto anche dopo diverse segnalazioni di altre vittime.

Per maggiori info:

Numero verde 888-966-4532 dalle 9:00 alle 22:00

Qui trovate il modulo online per le segnalazioni

