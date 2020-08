Arriva anche in Italia la collezione di mobili Lego di Ikea, in vendita da ottobre

Il loro aspetto ricorda i Lego. Cassetti, ante, contenitori targati Ikea faranno presto capolino nei punti vendita del colosso svedese. Da ottobre infatti la nuova linea BYGGLEK sarà in vendita anche in Italia.

Se siete appassionati di Lego tra poco meno di un mese Ikea offrirà nei propri store una collezione inedita. Nata dalla collaborazione tra Ikea e Lego, la nuova collezione BYGGLEK offre, nel pieno stile minimal Ikea, una serie di soluzioni semplici e funzionali per arredare la propria abitazione e mantenere in ordine.

Ma non solo. BYGGLEK è un “irresistibile invito a giocare” spiega Lego.

“Con la collezione BYGGLEK, i bambini possono vivere mille avventure, volando sulle ali della fantasia. E quando è ora di rimettere a posto, non è necessario smontare le costruzioni. Il gioco si può interrompere e riprendere in qualsiasi momento. Non solo: per la gioia degli adulti, i contenitori BYGGLEK si inseriscono armoniosamente in qualsiasi ambiente della casa” si legge sul sito ufficiale.