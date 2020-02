Arredamento: Duzzle il sito dove acquistare oggetti di design online

Un nuovo e-commerce per l’arredamento, che coniuga soluzioni originali e design innovativo. Questo è Duzzle, e infatti il nome deriva dall’unione di Design e Puzzle. Stiamo parlando di un e-commerce che propone arredamento di qualità, fatto per durare nel tempo e molto funzionale, offerto a prezzi competitivi, in modo da accontentare qualsiasi cliente. Duzzle si preoccupa di selezionare e vendere i migliori prodotti disponibili a livello internazionale, proponendo mobili, complementi d’arredo, articoli per l’illuminazione.

Acquistare l’arredamento online

Ormai internet è diventato l’amico fedele di molti quando devono fare acquisti, anche per quanto riguarda mobili e suppellettili per la casa. Duzzle si inserisce in questa nuova esigenza, grazie alla semplicità di utilizzo del mezzo internet. Trovare sul sito i mobili che si desiderano, di qualsiasi tipologia o stile, è semplice; in 3-5 giorni lavorativi i pezzi selezionati arrivano direttamente a casa, grazie a precise convenzioni con corrieri affidabili. Ovviamente il cliente può concordare il giorno di consegna, in modo da avere la certezza di essere presente in casa. Tutti gli articoli spediti sono assicurati gratuitamente, per garantire al cliente la massima sicurezza. Nel caso in cui si scelgano dei prodotti artigianali, ovviamente i tempi di consegna si dilatano.

Cosa si trova su Duzzle

Il sito è nato per proporre oggetti di design a chiunque, quindi offre mobili e complementi d’arredo vari, per poter accontentare qualsiasi tipo di cliente. Vi si può trovare un divano letto Marsiglia color tortora, così come tappeti, sedie di design, tavoli da esterno o oggetti in vetro curvato. Non manca ovviamente un’ampia sezione con i prodotti in offerta, aggiornata di settimana in settimana. Gli stili trattati sono i più vari, quindi il cliente che predilige mobili classici non avrà problemi a trovare ciò che cerca, lo stesso dicasi per gli appassionati di accessori ultramoderni. Molto ampia è la sezione dedicata ai complementi d’arredo, che comprende accessori di vario genere, dai caminetti di ultima generazione fino ai materassi o alle stoviglie per la casa.

I prodotti della settimana

In questo periodo tra i prodotti in offerta sono disponibili dei veri e propri must have, come ad esempio le sedie in stile nordico, in vari colori alla moda e con seduta imbottita; oppure i letti matrimoniali con contenitore o le sedie relax alza persona. I prodotti in offerta sono di vari brand, tra i più noti e rinomati a livello internazionale. In particolare poi Duzzle offre anche un brand interno al sito, articoli dall’ottimo rapporto prezzo/qualità, in grado di dare personalità ad ogni ambiente della casa. Un esempio per tutti è rappresentato dai complementi d’arredo in vetro curvato, offerti direttamente da Duzzle. Si possono trovare sul sito tavolini, mensole, console, porta riviste e porta ombrelli, in questo materiale originale. Questi oggetti sono realizzati in vetro float curvato, in vari spessori, resistente e duraturo. Il look è originale e molto contemporaneo, pur potendosi adattare anche all’arredo in stile classico; il vetro curvato è un esempio dei complementi d’arredo che si inseriscono al meglio in qualsiasi ambiente, fornendo un importante impatto visivo.

