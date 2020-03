Decorare la casa e l’ufficio con quadri e poster sostenibili

La sensibilità per l’ambiente è in costante crescita e con essa anche l’offerta di prodotti di consumo ecologici e green.

Le aziende che propongono soluzioni sostenibili sono infatti sempre di più ed esistono ormai numerose realtà attente all’ambiente, specializzate in diversi settori, compresi quelli che normalmente hanno un impatto decisamente alto come quello della carta. In questo articolo scopriamo ad esempio a chi possiamo rivolgerci per acquistare quadri, stampe e poster sostenibili, che ci permettono di decorare la casa o l’ufficio rispettando l’ambiente in cui viviamo.

Quadri e poster sostenibili per la casa e l’ufficio

Quadri, stampe e poster sono decorazioni molto apprezzate per abbellire case e uffici e per trasmettere un messaggio attraverso immagini e colori, ma spesso non rappresentano una scelta ecologica e sostenibile. La produzione di carta, così come quella del legno e degli inchiostri, ha infatti un impatto decisamente alto sull’ambiente.

Dovremmo quindi rinunciare a decorare le pareti della nostra casa o dell’ufficio per ridurre il nostro impatto sul Pianeta? Fortunatamente no, dal momento che esistono aziende in grado di offrire prodotti non solo belli e di qualità, ma anche sostenibili.

Desenio, ad esempio, è una realtà specializzata in quadri, poster e stampe particolarmente attenta al proprio impatto ambientale.

Tutti i poster realizzati e venduti da Desenio sono stampati su carta ecologica certificata prodotta da alberi provenienti da coltivazioni sostenibili e responsabile, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Allo stesso modo, anche il legno delle cornici proviene da alberi coltivati in zone a basso rischio di deforestazione, tra cui gli Stati Uniti e il Canada. Il legno per le cornici Desenio è ottenuto nel rispetto di tutte le norme a tutela di boschi e foreste per evitare disboscamenti illegali e garantire che l’intera filiera segua le linee guida dell’Unione europea.Le piante sono una risorsa indispensabile per la vita sul nostro Pianeta: gli alberi, oltre a fornire materiali da costruzione, consentono di ridurre la temperatura globale, assorbono CO2 e sostanze inquinanti dall’atmosfera, proteggono dall’erosione, favoriscono la biodiversità e rendono i terreni più fertili per l’agricoltura.

Per tutelare e salvaguardare il nostro importante patrimonio verde, Desenio sostiene Vi Agroforestry, organizzazione impegnata da circa 40 anni in progetti di agroforestazione, per combattere cambiamenti climatici e povertà in Kenya, Uganda, Ruanda e Tanzania.

L’agroforestazione consiste nella combinazione di alberi, coltivazioni e allevamento, prevedendo la piantumazione di alberi in aree destinate a colture e pascoli, così da creare un ecosistema vario ed equilibrato, utile a favorire la biodiversità e a contrastare la crisi climatica.

Per ogni albero utilizzato per produrre i poster e le stampe Desenio, l’azienda pianta due nuovi alberi.

Poster, quadri e stampe sostenibili di qualità

L’arte, attraverso immagini e colori, può trasformare gli ambienti e comunicare sensazioni ed emozioni.

Desenio mette a disposizione un’ampia scelta di quadri e poster con cui è possibile decorare tutti gli ambienti della casa e dell’ufficio.

Il negozio online mette a disposizione migliaia di splendidi quadri di ottima qualità e in vari stili, dai poster fotografici all’arte moderna, da soggetti classici a illustrazioni per bambini, realizzati da artisti selezionati anche in esclusiva per Desenio.

L’assortimento comprende anche le cornici e viene rinnovato continuamente con nuovi prodotti e temi. All’interno del sito è possibile trovare idee per abbinare i quadri allo stile della propria casa o del proprio ufficio, oltre che a combinare più stampe tra loro in modo coordinato.

Poiché secondo Desenio l’arte dovrebbe essere messa a disposizione di tutti, oltre ad offrire una vasta gamma di stili, colori e soggetti tra cui scegliere, l’azienda propone i propri prodotti a prezzi competitivi e alla portata di tutti.

Poter decorare le pareti di casa con quadri belli, di qualità, economici e contemporaneamente sostenibili è dunque possibile.