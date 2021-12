Non tutti i poster sono uguali: come rivestire le pareti di casa facendo bene anche all’ambiente

Ogni parete è una tela bianca che può rendere la tua casa più personale e accogliente. Che si tratti di arte moderna, natura o un collage dei tuoi oggetti preferiti, con i poster giusti puoi trasformare ogni stanza in una vera e propria galleria d’arte.

Ma non tutti i poster sono uguali. Sono pochi quelli che possono fregiarsi di avere a cuore anche la sostenibilità delle materie prime naturali con cui vengono realizzati. Per fortuna, è possibile creare bellezza attraverso l’arte anche in modo sostenibile. Come fa Desenio , azienda specializzata in quadri, poster e stampe che si impegna costantemente per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Qualche esempio? Certificata FSC®, utilizza solo alberi gestiti in maniera responsabile, per assicurare vantaggi ambientali, sociali ed economici a tutti i soggetti coinvolti. La sua produzione di poster genera anche pochissimi scarti e la carta in eccesso viene riciclata da tipografie e cartiere. Anche le cornici in legno e in metallo, realizzate a mano da artigiani selezionati, sono certificate e contrassegnate con il simbolo FSC Mix, che garantisce che almeno il 70% del legname utilizzato per la loro produzione proviene da foreste certificate FSC.

“Per la produzione dei nostri poster applichiamo standard elevati e apprezziamo l’artigianalità alla base dei nostri prodotti. Insieme ai nostri fornitori, ci impegniamo costantemente per aumentare la qualità e la durata dei nostri articoli attraverso un attento processo di sviluppo prodotto”, si legge sul loro sito web.

Inoltre, Desenio è partner della Blue Marine Foundation nella sua missione di proteggere gli Oceani. A sostegno di questa causa, l’azienda ha voluto celebrare la bellezza dei mari attraverso stampe artistiche, che attirano l’attenzione sulla crisi degli oceani e supportare una soluzione che preservi la vita e la bellezza sotto la superficie dell’oceano.

Allora, che aspetti? Rendi felice te stesso o una persona per te speciale con una selezione artistica da appendere alle pareti. Ce ne è per tutti i gusti. Dall’amico che ama le citazioni calde e sfocate, al familiare appassionato di città di tutto il mondo. E siccome Natale è ormai alle porte, Desenio offre una comoda guida ai regali raccogliendo i design più amati.

Trovare i regali perfetti per le persone che ami di più sarà facile, tra foto artistiche moderne, stampe tipografiche o motivi artistici astratti. Puoi anche sostituire le stampe che già hai con soggetti natalizi, che aprono le porte della tua casa alla magia delle feste. Insomma, qualunque sia lo stile che stai cercando, lo troverai sicuramente. Facendo del bene anche all’ambiente.