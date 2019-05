Mobili usati di Ikea? Riportateli in negozio! Il servizio arriva anche in Italia

Dare una seconda vita al tuo mobile usato IKEA da oggi è possibile. Al via anche in Italia l'iniziativa "Dai una seconda vita ai tuoi mobili usati IKEA", che fa incontrare chi vuole vendere prodotti di seconda mano e chi invece vuole donare loro "una seconda vita".

Dopo la sperimentazione partita in Svizzera, quindi, ora il servizio parte ufficialmente anche in Italia e per sapere dove è attivo (e da quando) basterà rivolgersi al personale dell'Angolo Occasioni del proprio negozio di riferimento.

Non è possibile usufruire dell'iniziativa nei negozi IKEA Cagliari Ordina e Arreda, IKEA Roma Ostiense pop-up store, IKEA Roma San Silvestro pop-up store, negli IKEA Progetta & Arreda e nei Punti di Ritiro.

COME FUNZIONA?

I negozi di IKEA Italia offrono il ritiro delle seguenti categorie di prodotti:

Scaffali, librerie, scrivanie, tavoli e tavolini, sedie, sgabelli e panche, armadi (non componibili, con dimensioni max pari a h 202 cm – L 120cm – p. 60 cm), cassettiere, comodini, carrelli e buffet, mobili da esterni, strutture letti bambini e culle.

I requisiti dei prodotti?





Per poter essere ritirato il prodotto, all’atto della consegna in negozio, deve presentare le seguenti caratteristiche:





fare parte o aver fatto parte dell’assortimento IKEA;

risultare conforme all’aspetto originario, senza modifica alcuna e/o manomissioni di sorta, nonché completo in tutte le parti;

essere montato e pulito.

La valutazione massima di un articolo potrà essere di € 30. Ogni socio FAMILY potrà far valutare al massimo cinque (5) articoli al giorno per un valore annuo complessivo (anno solare) non superiore a Euro 300.

Attività valida dal lunedì al venerdì.

Quindi, riassumendo, se vuoi donare una nuova vita a un mobile Ikea, portalo in negozio, dal lunedì al venerdì, montato, pulito e in buone condizioni. Se il valore stimato sarà da te gradito, riceverai una carta regalo (dell’importo massimo di 30 euro).

"Non è necessario lo scontrino. Sono escluse le seguenti categorie: mobili bagni e cucine, divani, poltrone, sedie in tessuto, materassi, letti e mobili acquistati precedentemente all’angolo occasioni", si legge sul sito.

