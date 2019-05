Fasciatoio reversibile SUNDVIK pericoloso se non si fissa correttamente la ribalta

Se avete acquistato il fasciatoio-cassettiera SUNDVIK di Ikea, fissate la ribalta con l'apposito supporto la chiusura di sicurezza. Il colosso svedese dell'arredamento ha pubblicato nei giorni scorsi un importante avviso circa la messa in sicurezza del suo fasciatoio reversibile SUNDVIK invitando tutti i clienti che lo abbiano acquistato a fissare la ribalta con i componenti di bloccaggio inclusi.

L'avviso arriva dopo che l'azienda ha ricevuto tre segnalazioni in cui la ribalta si sarebbe staccata e i bimbi caduti dal fasciatoio. Come spiega l'azienda sul suo sito, "Dalle segnalazioni è emerso che i clienti tendono a utilizzare quotidianamente la cassettiera/fasciatoio SUNDVIK come fasciatoio, senza tuttavia usare i componenti di bloccaggio/sicurezza come indicato nelle istruzioni. Questo prodotto è stato progettato per il cambio dei pannolini. Successivamente, quando il bambino cresce, il mobile può essere utilizzato come cassettiera".

Quindi per chi pensava di acquistare questo prodotto per aprire e chiudere il fasciatoio "sul momento" , è vivamente sconsigliato questo approccio, perché il pericolo che la ribalta si stacchi è concreto. Fortunatamente i bimbi coinvolti nelle segnalazioni stanno tutti bene come ci tiene a precisare l'azienda svedese che ha già provveduto ad adottare tutte le precauzioni del caso migliorando ulteriormente le avvertenze e la comunicazione sul prodotto che risulta sicuro se viene utilizzato come previsto, seguendo alla lettera le istruzioni fornite.

Tutti i genitori che hanno dunque acquistato questo fasciatoio sono invitati a controllare il fissaggio e, nel caso abbiano perso o riposto il componente necessario a mettere in sicurezza la ribalta a contattare IKEA per riceverne altri, gratuitamente, senza necessità di prova d'acquisto o scontrino fiscale.

Per tutte le ulteriori informazioni si consiglia di contattare il Servizio Clienti al Numero Verde 800 924646 dalle 9 alle 20 dal lunedì al sabato.