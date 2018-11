Tavolo Ikea ritirato dal mercato. La prolunga infatti potrebbe cadere, come già accaduto a vari clienti.

A segnalare il richiamo del prodotto è stata la stessa Ikea. Si tratta del tavolo allungabile GLIVARP bianco smerigliato.

Il colosso svedese ha ricevuto una serie di segnalazione da parte di chi l'ha acquistato. In vari casi, la prolunga si è staccata dalle guide ed è caduta.

"La sicurezza dei prodotti è fondamentale per IKEA. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, abbiamo ricevuto segnalazioni di episodi in cui l’asse prolunga del tavolo GLIVARP è caduta" fa sapere la società.

Per questo ne è stato disposto il ritiro dal mercato. La prolunga non è leggera e una sua caduta potrebbe costituire un rischio, soprattutto per i bambini.

Lo avete acquistato? Fate attenzione. Ikea ha inviato tutti i clienti che hanno comprato il tavolo GLIVARP a riportarlo in negozio, anche senza scontrino, per ottenere un cambio con un prodotto simile ma anche per ricevere un rimborso.

È possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato per avere ulteriori informazioni.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso