Un difetto potrebbe provocare la caduta del paralume in vetro. Per questo Ikea ha disposto il richiamo di alcune tipologie di plafoniere della serie Calypso.

Dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni di episodi in cui il paralume in vetro è caduto, per non esporre i propri clienti ad altri rischi, il colosso svedese ha ritirato dal mercato le plafoniere Calypso.

Non tutte ma quelle con date di produzione (AASS, anno-settimana) comprese tra 1625 e 1744. Caratterizzata dal peso complessivo di circa 3 kg, la plafoniera è una delle più gettonate del marchio. Per questo il richiamo potrebbe riguardare numerosi acquirenti.

In particolare, Ikea invita tutti i clienti che hanno acquistato la plafoniera dopo il 1° agosto 2016 a verificare la data di produzione dell’articolo.

"La sicurezza dei prodotti è fondamentale per IKEA. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, abbiamo ricevuto segnalazioni di episodi in cui il paralume in vetro della plafoniera CALYPSO è caduto. Per tutelare i nostri clienti ed evitare altri incidenti, abbiamo deciso di ritirare questo prodotto dal mercato, offrendone la sostituzione o il completo rimborso " fa sapere la società.

Qualora le cifre riportate coincidessero con quelle del range oggetto di richiamo, occorre riportarle in negozio onde evitare rischi, richiedere la sostituzione con una nuova plafoniera della stessa serie o ricevere il rimborso. Non è necessario lo scontrino fiscale visto che l'acquisto potrebbe risalire anche ad anni fa.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato.

Francesca Mancuso