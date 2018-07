Come carta da parati,copriletto,sulle tende, in bagno e perfino sui mobili della cucina. Doraemon mania per una coppia che ha trasformato la propria casa in un santuario dedicato al gatto bianco e azzurro più amato di sempre. Il risultato? Decisamente stravagante!

Impossibile non amare Doraemon, uno dei personaggi dei cartoni animati adorato dai bambini (e non solo!). Non a caso ha milioni di fan in tutto il mondo, ma questa coppia è davvero andata oltre.

Reghina Karwur e suo marito hanno, infatti, trasformato la loro passione per il simpatico manga giapponese in una vera ossessione, perché sia all’interno della loro casa che all’esterno ci sono riproduzioni di Doraemon dappertutto.

Ma per vederla non bisogna volare fino in Indonesia, basta sbirciare il profilo Instagram di Reghina dove è possibile vedere ogni singola stanza. Sarà per questo che ha oltre 40mila follone che probabilmente non riescono a smettere di stupirsi davanti a questa stravagante collezione.

La casa è bianca e blu e ritrae una gigantografia di Doraemon così da avvertire gli ospiti che dietro quella porta si aprirà il magico mondo del gatto.

E via con piccoli adesivi sulla porta, nelle finestre, sul divano, tra le tende. Ancora statuette, orologi, librerie, ma è la cucina quella che lascia a bocca aperta:piastrelle a tema Doraemon, stoviglie Doraemon, tende per porte Doraemon e via dicendo.

Guardate la cucina:

Guardate la zona giorno:

E la cameretta dei bambini? Neanche a dirlo, ma anche il resto della casa è così: ovunque si volga lo sguardo ci sono gli occhioni di Doraemon. Ma se pensate che la mania si limiti all’appartamento vi sbagliate: anche la loro automobile non è da meno!

Questo l'esterno della casa:

Che ne pensate?

Leggi anche:



Dominella Trunfio

Foto