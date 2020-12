Stella di Natale all’uncinetto: ecco come realizzarla con video e tutorial

Stella di Natale all’uncinetto, scopriamo come realizzarla. La stella di Natale è uno dei fiori che più spesso vengono regalati nel periodo delle feste ma purtroppo la sua vita di solito non è molto lunga. Si tratta infatti di una pianta originaria del Messico adatta a un clima molto diverso dal nostro.

Inoltre chi ha animali domestici in casa deve ricordare che la stella di Natale è tossica per i gatti. Se non volete rinunciare a questo bellissimo fiore o se preferite le decorazioni fai-da-te provate a creare con le vostre mani una stella di Natale all’uncinetto, con il vantaggio che durerà per anni.

Sono davvero numerosi i video e i tutorial che spiegano come realizzare una stella di Natale all’uncinetto. Questo progetto è dedicato a chi ama sferruzzare e a chi vuole creare con il fai-da-te delle decorazioni di Natale, dei regali per gli amici e la famiglia o dei pensierini per gli ospiti.

Ecco i video e i tutorial che ci insegnano come realizzare una stella di Natale all’uncinetto.

Stella di Natale all’uncinetto – Spiegazione

Per realizzare questa stella di Natale all’uncinetto occorre preparare 3 sezioni di petali di 3 grandezze diverse, un pistillo e uno stelo con le relative foglie. Serviranno filo di colore rosso per il fiore, di colore verde per le foglie e di colore giallo per il pistillo.

Qui tutte le istruzioni da seguire passo passo.

Stella di Natale all’uncinetto traforata – Tutorial

Le stelle di Natale traforate si ispirano ai classici centrini all’uncinetto ma sono in realtà delle vere e proprie decorazioni natalizie adatte per la tavola o per l’albero e in generale per abbellire la casa.

Qui un esempio interessante per creare la stella di Natale all’uncinetto traforata. Per capire come realizzarla, guardate il video.

Stella di Natale all’uncinetto – Parte 1

Questa è la prima parte di un tutorial riguardante la realizzazione di una stella di Natale all’uncinetto che vi servirà per iniziare il vostro progetto per le decorazioni di Natale. Guadate il video.

Stella di Natale all’uncinetto – Parte 2

In questo secondo video troverete le spiegazioni e le immagini che vi aiuteranno a realizzare le foglie grandi della vostra stella di Natale e le parti centrali del fiore. Guardate il video e continuate a creare la vostra stella di Natale all’uncinetto.

Stella di Natale all’uncinetto – Video

Questo video tutorial vi spiega come realizzare una stella di Natale all’uncinetto da utilizzare non solo come decorazione natalizia ma anche come portachiavi, spilla, fermapacco, centrotavola e in base alla vostra creatività.

Stella di Natale all’uncinetto – Come assemblarla

Se avete già preparato le parti principali della vostra stella di Natale all’uncinetto, cioè petali, foglie, pistilli e gambo, ora sicuramente vorrete sapere come assemblarle al meglio. Guardate il video con tutte le istruzioni.

Stella di Natale all’uncinetto – Schema

Se per i vostri lavori all’uncinetto preferite seguire uno schema e non un video-tutorial ecco che vi suggeriamo delle istruzioni da seguire passo dopo passo per la vostra nuova creazione. Qui lo schema e tutte le spiegazioni.

Stella di Natale all’uncinetto – Schema e ghirlanda

Questo tutorial vi spiegherà come creare una stella di Natale all’uncinetto e come realizzare un centrotavola unendola ad altre decorazioni fatte a mano. Qui tutte le istruzioni.

Stella di Natale all’uncinetto – Tutorial crochet

Chi ha la passione del lavoro a crochet deve assolutamente provare a realizzare una stella di Natale all’uncinetto che assomiglia al fiore vero e che sarà una bellissima decorazione di Natale. Qui tutte le istruzioni.

Stella di Natale all’uncinetto tridimensionale

Con il vostro uncinetto potrete creare una meravigliosa stella di Natale tridimensionale da usare come decorazione in un centrotavola o in un vaso. Qui un esempio da seguire.

Se avete già realizzato una stella di Natale all’uncinetto inviateci le vostre foto.

