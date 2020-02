I sandali 100% naturali realizzati dalla tribù indigena brasiliana in armonia con la foresta

Sandali naturali al 100% che non danneggiano l’ambiente e dipinti con tinture naturali. A realizzarli è una tribù indigena che in linea con i principi del rispetto di Madre Terra, è riuscita a combinare la sostenibilità con la produzione.

È una cooperativa informale di uomini e donne di una tribù indigena brasiliana che vive nel mezzo della foresta Amazzonica e che per il proprio sostentamento crea e vende sandali a marchio Ararinha. Sostenibilità, visto che i sandali sono organici a base di lattice, ma anche tecnologia visto che poi vengono venduti su Internet o WhatsApp.

Nella produzione lavorano 15 indigeni, gli uomini raccolgono il lattice avendo cura di far riposare gli alberi e senza sfruttamento, mentre le donne intrecciano con mani sapienti e tingono con tinture naturali ricavati da frutti e ortaggi o argilla. La suola è in polvere di legno e l’intrecciatura è fatta con la paglia. Il risultato sono dei sandali belli, ma anche comodi.

www.shawadawa.com.br#calcadoslatex # sustentabilidade #tingimentonatural #mulheresindigenas Pubblicato da Ararinha su Mercoledì 1 gennaio 2020

“Sembrano essere modellati direttamente sui piedi perché sono regolabili. Hanno un’alta resistenza, più delle scarpe normali, perché non si staccano e non sbiadiscono a contatto con l’acqua”, ha detto Daosha Vaxā Shawā, designer a So noticia boa.

Daosha ha 52 anni ed è sposata con Txada Shawã, di etnia Shawãdawa e ricorda che l’idea di sandali sostenibili è nata 3 anni fa, ma le vendite sono iniziate di recente.

“Dopo che le donne indigene hanno ricevuto una formazione su come trasformare il lattice in un foglio di gomma (FSA), ho sentito il bisogno di creare scarpe con questo materiale. Abbiamo iniziato a vendere di recente. Abbiamo ancora una produzione molto piccola di 40 sandali al mese, ma aumenteranno gradualmente in base agli ordini. Presto la produzione si estenderà agli indigeni della stessa etnia del villaggio di Novo Accord, che si trova nelle vicinanze ”, ha affermato ancora Daosha.

Essas são nossas folhas de FSA , tingidas com argila. Cores maravilhosas em tons pastéis. Daí surge nossa coleção de… Pubblicato da Ararinha su Venerdì 20 settembre 2019

“La foresta motiva la nostra creazione. Creare scarpe con il lattice dell’albero della gomma è qualcosa di incredibile! La terra, le foglie, gli uccelli, i fiori e i frutti sono le principali ispirazioni. La tintura naturale viene dalla tecnica ancestrale, che ci avvicina all’ambiente e può essere una delle alternative per un futuro meno impattante nel settore calzaturiero, uno dei grandi aggressori dell’ambiente a causa di residui di origine petrolchimica. Il filo da ricamo naturale veniva usato per la corda per l’arco”, ha spiegato Daosha.

Ecco alcuni dei modelli più belli:

Nossa coleção flores e frutos🌻 fruto do trabalho de mulheres indígenas Shãwādawa, feitos com muito amor❤ tingidos com… Pubblicato da Ararinha su Mercoledì 18 settembre 2019

Que tal esse modelito? Hiper confortável, tingido com cores naturais, 100% orgânico, sem resíduos…. Pubblicato da Ararinha su Martedì 17 settembre 2019

Costo e dove trovarli

La coppia di sandali costa 150,00 reais (circa 32 euro), un prezzo unico per la moda sia maschile e femminile. Tutti i modelli sono disponibili nella pagina Facebook di Ararinha.

Per ordinare le scarpe invia un WhatsApp al numero 11-99910-7214

Fonte: So noticia boa, Facebook di Ararinha,Conexaoplaneta.com.br

