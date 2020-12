Le piante che ti porteranno fortuna, armonia e successo nel 2021 secondo il Feng Shui

Finalmente anche questo 2020 sta volgendo al termine e, mai come quest’anno, non vediamo l’ora di lasciarci alle spalle l’anno vecchio, voltare pagina, e abbracciare il 2021 sperando sia più fortunato e sereno.

Secondo l’esperta di Feng shui Jean Yu-Chua, per assicurarci un nuovo anno migliore di quello passato, potremmo attirare un po’ di buona sorte, prosperità e felicità grazie a piante specifiche, capaci di attirare energie positive nelle nostre case e nelle nostre vite.

Durante una trasmissione televisiva, Jean ha svelato l’elenco delle piante che ci porteranno fortuna nel 2021 e ha fornito le indicazioni su dove posizionarle in modo corretto, aspetto fondamentale per il Feng shui.

Per assicurare salute e protezione dalle malattie, sarebbe sufficiente sistemare a nord della casa una piantina di basilico oppure di spatifillo o sansevieria o “lingua di suocera”, che respingono l’energia negativa. (LEGGI anche Coltivazione indoor: le 8 migliori piante da crescere facilmente in casa)

Se cerchiamo successo e armonia nelle relazioni personali e lavorative dobbiamo invece ricorrere al ficus (Ficus elastica), alle palme e all’albero di giada (Crassula ovata) da posizionare a est o a sud della casa.

La pachira, il pothos e il bambù sarebbero note “piante dei soldi”, capaci di garantire opportunità lavorative, successo negli affari, stabilità economica e ricchezza. Per attirare fortuna nel lavoro, secondo il Feng shui, queste piante andrebbero collocate a sud-est o a ovest, evitando di sistemarne troppe in camera da letto poiché attirando molte energie, potrebbero disturbare il sonno. Meglio trovare loro un posto adatto in ufficio o nella stanza di casa dove lavoriamo in smartworking. (LEGGI ANCHE: Le piante che possiamo tenere anche in camera da letto).

Che ci crediate o meno, provare non costa nulla: se le piante non dovessero portare né amore, né soldi o fortuna, sicuramente renderanno più gradevole l’ambiente di casa.

