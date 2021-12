Incendio provocato dalle luci dell’albero di Natale uccide una famiglia negli USA

Tragedia avvenuta in America nella notte del 25 dicembre a causa delle luci dell’albero di Natale dimenticate accese

E’ accaduto a Quakertown, un comune della Pennsylvania, l’incendio devastante generatosi da un cortocircuito delle luci utilizzate per adornare l’albero natalizie della famiglia King.

Una tradizione che proprio nella notte del 25 dicembre si è tramutata in una tragedia senza precedenti che ha provocato la distruzione dell’intera casa, ma ancor peggio, la morte di due figli e del padre.

La famiglia era andata a dormire dimenticando di spegnere le luci dell’albero, senza poter immaginare che questo gesto si sarebbe potuto tramutare in una disgrazia. A nulla è servito l’intervento dei vigili del fuoco che, recati sul posto, hanno rinvenuto il corpo di Erik King, di 41 anni, e di due suoi figlioletti che giacevano senza vita al secondo piano.

In questa sciagura sono sopravvissuti la madre ed il figlio più grande che sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare le forze dell’ordine, prontamente giunte sul posto. Le ferite e le ustioni riportate dai due sono comunque lievi tant’è che i due componenti sono già stati dimessi dal Lehigh Valley Hospital, dove erano stati portati.

L’incendio ha anche provocato la morte dei due cani della famiglia King che, bloccati tra le fiamme, non sono riusciti a trovare una via di fuga.

La porta davanti e la finestra che dava sull’ungrisso erano completamente bloccate ed il fuoco avanzava in tutta la casa in quel momento. E’ stato davvero difficile per i pompieri entrare nell’edificio in maniera sicura. C’è voluto del tempo