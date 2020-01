Ikea ritira il bicchiere da viaggio Troligtvis per possibile rilascio di sostanze chimiche nocive

Ikea ritira dal commercio il bicchiere da viaggio Troligtvis perché potrebbe rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti. Ad annunciarlo è direttamente il noto marchio svedese sul proprio sito web.

L’azienda invita chi ha acquistato il prodotto, ovvero il bicchiere da viaggio Troligtvis riportante la dicitura “Made in India”, a non utilizzarlo e a presentarsi in uno dei suoi punti vendita per richiedere il rimborso o il cambio con altri prodotti. Hanno diritto al rimborso anche i clienti che non sono in possesso dello scontrino fiscale.

Nello specifico, dice Ikea, il bicchiere potrebbe liberare livelli di dibutilftalato (DBP) superiori ai limiti stabiliti.

“Da molti anni Ikea ha deciso di bandire l’uso dei ftalati dai prodotti destinati al contatto con gli alimenti e quindi ha bloccato immediatamente la vendita dei bicchieri da viaggio, avviando al tempo stesso un’indagine”, spiega l’azienda.

L’indagine ha confermato quanto emerso dai test, così è stato predisposto il ritiro del prodotto in vendita da agosto 2019, nonostante “il rischio di effetti negativi immediati sulla salute sia molto basso”. Per ulteriori informazioni, contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 92 46 46.

