Gioielli dal riciclo: come realizzare una bellissima collana dai sacchetti degli snack per cani e gatti

Non servono per forza pietre preziose o perline particolari per realizzare gioielli raffinati e d’impatto. Basta un po’ di inventiva per creare una splendida e originale collana. Se avete in casa cani e gatti, non gettate via le bustine di umido per animali domestici. Nella maggior parte dei casi al loro interno sono color argento e satinate. E una volta vuote e lavate per bene possono essere trasformate in piccole decorazioni quadrate da inserire nella catenina di una collana (in questo caso un semplice spago del colore che preferite). Un modo alternativo e creativo per riciclare un rifiuto destinata a finire nel bidone della spazzatura!

Leggi anche: Se hai delle vecchie cartine geografiche e mappe stradali, riciclale così

Occorrente

una bustina di umido per gatti

un paio di forbici

uno spago

un ago

I passaggi per realizzare la collana

Per prima cosa usate le forbici per tagliare le parti laterali e quella inferiore della bustina. Otterrete 2 foglietti, piegate il primo foglietto a metà sul lato lungo. Tagliate sulla piega. Fate su un lato la prima piega (piccola) e poi la seconda piega, sovrapponendola alla prima. Prendete i due fogli piegati a metà e disponeteli come a L (come in foto). Tagliate un piccolo pezzetto dalle 2 strisce e piegate le prime due parti superiori all’interno. Infine, inserite le altre due nelle “tasche” interne che si sono formate. Otterrete in questo modo la prima “perlina” della vostra collana.

Una volta realizzata la quantità di perline desiderate, prendete un cordoncino e un ago, e iniziate ad infilarle man mano. L’ago va inserito nel foro sull’angolo della perlina per poi farlo uscire in diagonale attraverso il secondo foro. Una volta infilate tutte le perline, la vostra collana “Felix” sarà pronta per essere indossata!

Questa idea di riciclo creativo è stata condivisa da Simona Scazzuso sul nostro gruppo Facebook. Volete condividere anche voi le vostre creazioni per vederle pubblicate su Greenme.it? Veniteci a trovare e postatele su GreenMe, Autoproduzione, Risparmio, Riciclo e Fai-da-te

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: