Idee per realizzare una ghirlanda di Natale con quello che hai in casa

Il Natale è ormai vicinissimo. Molti di voi saranno alle prese con la decorazione della casa in vista delle feste. Tra le nostre decorazioni natalizie preferite ci sono le ghirlande.

Sono un bellissimo simbolo da appendere alla porta di casa e alle pareti. Inoltre, sono legate al Natale, ma anche al mondo della Natura e alla celebrazione dell’arrivo dell’inverno. In più, le potrete creare a costo zero grazie al riciclo creativo.

Ghirlanda con le mollette da bucato

Ecco una delle tante idee per riutilizzare le vecchie mollette da bucato, ancora meglio se i tratta di mollette in legno. Le mollette di legno saranno perfette per creare una ghirlanda di Natale per decorare la vostra casa.

Leggi anche: Mollette da bucato: 10 idee per il riciclo creativo e il fai-da-te

Ghirlanda con i rotoli di carta igienica

Ecco un’idea per riutilizzare i rotoli di carta igienica e creare una ghirlanda per le feste. Vi serviranno 5 rotoli di carta igienica, 1 nastro colorato e della vernice spray. Potrete decorare e abbellire questa ghirlanda a piacere.

Fonte foto: Pinterest

Ghirlanda con le pigne

Le pigne sono delle ottime alleate naturali per creare una ghirlanda natalizia. Potrete unirle le une alle altre utilizzando la colla a caldo. Vi potrebbe essere utile servirvi di una base di cartoncino. Decorate la vostra ghirlanda con nastri colorati e erbe aromatiche.

Leggi anche: Decorazioni di Natale con frutta, piante spontanee e erbe aromatiche

Fonte foto: artesanatopassoapassoja.com.br

Ghirlanda con i rametti

Potrete utilizzare rami e rametti secchi raccolti in giardino o durante una passeggiata nei boschi per creare delle meravigliose decorazioni natalizie, a partire dall’albero di Natale, fino a questa fantastica da decorare come meglio credete e appendere alla porta di casa.

Leggi anche: 10 alberi di Natale fai-da-te dai rami secchi

Fonte foto: lombardaflor.it

Ghirlanda con i tappi di sughero

Questa ghirlanda natalizia è stata realizzata unendo l’uno all’altro dei tappi di sughero. Per averne a disposizione un buon numero, potreste chiedere a un bar o a un ristorante di tenerli da parte per voi. Seguite il tutorial online per realizzare la ghirlanda con i tappi di sughero. Potrete decorarla a piacere, con tanti nastri colorati.

Leggi anche: 8 modi per riciclare creativamente i tappi di sughero

Fonte foto: br.pinterest.com

Ecco un’altra ghirlanda realizzata con i tappi di sughero.

Fonte foto: lacasadelleidee.net

Ghirlanda con le lampadine

Tra i vari oggetti di recupero da utilizzare per realizzare una ghirlanda natalizia non mancano le lampadine, Potrete unirle tra loro formando una ghirlanda, dipingere e decorare il vetro con colori appositi e motivi natalizi, e abbellirle con dei bei fiocchi rossi.

Leggi anche: Decorazioni di natale fai-da-te dal riciclo delle vecchie lampadine

fonte foto: asparklylifeforme.com

Ghirlanda con la cannella

Con le stecche di cannella potrete creare una ghirlanda di Natale davvero originale. Decorate la vostra ghirlanda profumata con bacche, pigne e nastri colorati. Potrete utilizzare stecche di cannella di diverse dimensioni.

Leggi anche: Stecche di cannella: 10 idee creative per utilizzarle

fonte foto: traveltimervcenter.com

Ghirlanda con le bottiglie di plastica

Questa ghirlanda dorata è stata ottenuta a partire dai fondi delle bottiglie di plastica. Dovrete dipingere le bottiglie con della vernice colorata, ad esempio dorata o argentata. Quindi piegate i fondi di bottiglia come indicato nell’immagine e uniteli per formare la vostra ghirlanda. Qui il tutorial.

fonte foto:semplicementeshopping.blogspot.com

Ghirlanda con vecchie cravatte

Ecco un’idea davvero originale per realizzare una ghirlanda a partire dalle vecchie cravatte. Dovrete semplicemente arrotolare cravatte di colori diversi attorno ad una base di fil di ferro. Col tessuto ricavato proprio dalle cravatte potrete anche creare dei nastri. Qui il tutorial.

fonte foto: bbel.uol.com.br

Ghirlanda con vecchi bottoni

Grazie a questa ghirlanda potrete sfruttare al meglio la vostra raccolta di vecchi bottoni. Partite da un anello di gommapiuma che rivestirete con degli scampoli di stoffa, su cui cucire o incollare fiocchi e bottoni. Qui il tutorial completo.

fonte foto: drogbaster.it

Marta Albè

LEGGI anche: