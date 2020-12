Decorazioni di Natale fai-da-te: come realizzare candele profumate…con un’arancia (e chiodi di garofano)

L’inverno e le feste natalizie sono alle porte e le case si riempiono di alberi, presepi e decorazioni a tema. Quale miglior momento se non questo per realizzare delle candele deliziose ed ecologiche, utilizzando della frutta di stagione come le arance?

Le candele che vi proponiamo daranno un tocco di colore e di allegria alla vostra casa e non solo. Sprigioneranno anche un piacevole aroma di agrumi. Crearle è davvero semplicissimo e potete farvi aiutare dai vostri figli o nipoti.

Ecco l’occorrente per realizzare una candela usando l’arancia:

Un’arancia Una manciata di chiodi di garofano Uno stuzzicadenti Un coltello e un cucchiaio Una penna o uno strumento appuntito Una piccola candela tonda

Per prima cosa appoggiate la vostra piccola candela sopra l’arancia e con una penna o un oggetto appuntito delineate il perimetro che andrete a “ritagliare” subito dopo, aiutandovi con un coltello. Una volta tolta la parte superiore della buccia, scavate con un cucchiaio per fare spazio alla candela che dovrete incastrare proprio in quel punto.

Dopo aver posizionato la candela facendo una leggera pressione sull’arancia, armatevi di stuzzicadenti e bucherellate la scorza del frutto, tracciando delle linee verticali, orizzontali o ondulate in base alla vostra preferenza.

Adesso non resta che inserire i chiodi di garofano nei buchi che avete creato con lo stuzzicadenti. Serviranno a decorare la vostra arancia e conferirle un’aria originale e al contempo raffinata.

Potete sbizzarrirvi con questi elementi decorativi naturali al 100%, ad esempio formando un grande cuore al centro. Insomma, lasciatevi guidare dal vostro gusto e dalla vostra fantasia, chiedendo il parere anche ai vostri bambini!

