Finto camino di Natale: come realizzarlo riciclando con gli scatoloni

Non avete un camino in casa? Ecco come realizzarne uno a costo zero (utilizzando dei semplici scatoloni di cartone) per creare un’atmosfera natalizia

Riunirsi attorno al camino acceso durante le vacanze di Natale sarebbe davvero un sogno. Ma come fare se non abbiamo un vero camino? Possiamo provare a costruire un camino decorativo utilizzando degli scatoloni di recupero.

Il camino di Natale creato con gli scatoloni di cartone può essere un’idea davvero originale per addobbare la casa o altri spazi, ma anche da utilizzare come decorazione natalizia per una recita scolastica a tema.

Per realizzare il camino di Natale è necessario recuperare degli scatoloni robusti che abbiano più o meno tutti le stesse dimensioni per creare la struttura di base. Meglio rinforzare gli scatoloni inserendo al loro interno dei pezzi di cartone che li rendano più stabili.

Se la struttura del vostro camino sarà abbastanza resistente, potrete aggiungere delle ulteriori decorazioni, come delle statuine del Presepe. Per assemblare tra loro gli scatoloni potrete utilizzare del nastro adesivo. Con tempere e pennarelli potrete decorare tutto il vostro camino, disegnando dei mattoncini. Prima di passare a decorazioni e disegni, però, dovrete rivestire il vostro camino con della carta da pacchi. Potrete anche pensare di ritagliare dei mattoncini a partire da cartoncino rosso o marrone.

Non dimenticate lo sfondo per il vostro camino. Potrete realizzarlo con della carta da regalo natalizia che raffiguri un cielo stellato, come fareste nel caso del Presepe. Se il vostro camino di cartone sarà abbastanza resistente, potrete appendere delle calze della Befana in cui inserire caramelle e piccoli doni, come fareste con un camino vero.

Idee per realizzare il vostro camino natalizio

Non sapete da dove iniziare per costruire il vostro camino? Ecco qualche idea da replicare:

