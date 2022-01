Joan Moliner, il “custode” delle antiche piastrelle di Barcellona che le restaura salvandole dalla discarica

A Barcellona nel corso degli ultimi anni diverse case del XIX secolo sono state trasformate in appartamenti di lusso mettendo però a rischio un vero e proprio patrimonio artistico e culturale della città. Parliamo delle piastrelle decorative che anticamente decoravano queste case. Un uomo però ne sta salvando moltissime, dandogli nuova vita e impedendo che finiscano in discarica.

Ogni mattina Joan Moliner prende la bicicletta e inizia la sua missione nel centro di Barcellona. Di cosa si occupa? Di salvare le piastrelle dei vecchi appartamenti che altrimenti sarebbero gettate al macero. Si tratta di veri e propri piccoli capolavori artistici che Joan recupera da alcuni edifici della capitale catalana e li restaura evitando che questo patrimonio culturale vada perduto.

Al momento custodisce circa 1600 di questi pezzi unici e il suo lavoro è racchiuso in alcune pagine social dove si può vedere tutta la bellezza ritrovata di queste antiche mattonelle. Una collezione che è il riflesso della sua predilezione per un patrimonio che spesso passa inosservato o viene sottovalutato.

Le piastrelle sono in realtà una parte importante dell’architettura e della storia di una città e proprio per ridonargli il loro antico splendore Moliner le raccoglie da diverse parti della città e poi ne studia la storia, le pulisce e le restaura.

Tutto è iniziato circa 7 anni fa quando Joan ha recuperato la sua prima piastrella mosso dal ricordo dei pavimenti piastrellati della casa dei genitori.

La sua idea, come già detto, è quella di salvare un patrimonio culturale dimenticato ma non esclude che la sua passione possa anche diventare a scopo benefico. Spera di collaborare infatti presto con un centro per disabili dove gli utenti possano ristrutturare, incorniciare e magari vendere le piastrelle.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: The Guardian

Leggi anche: