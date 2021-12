Amigurumi natalizi: schemi e tutorial per decorazioni e pupazzi all’uncinetto

Amigurumi natalizi. Se vi siete già cimentati con questa deliziosa tecnica per lavorare all’uncinetto è tempo di mettersi all’opera per realizzare alcuni oggetti adatti alle festività. Gli amigurumi a tema natalizio infatti sono molto carini e possono essere una bella idea regalo in alternativa ai soliti giochi.

I bambini li apprezzeranno e sicuramente anche i grandi. Gli amigurumi, lo ricordiamo, sono bellissimi oggetti, pupazzi, decorazioni, realizzate attraverso all’omonima tecnica che arriva dal Giappone.

Le possibilità sono davvero infinite, basta solo prendere dimestichezza e provare prima a realizzare oggetti semplici per poi passare a forme più complesse. Si tratta sempre di realizzazioni imbottite realizzate con lane o filati. Per questo bisogna stringere molto i punti per evitarne la fuoriuscita.

Alla base vi è sempre una lavorazione circolare, che permette all’oggetto creato di avere una forma tridimensionale.

Materiali

I materiali consigliati e più utilizzati per realizzare gli amigurumi sono la lana o un filato sintetico, più elastico rispetto al cotone. Munitevi poi di un uncinetto numero 3, un ago da lana e delle forbici di piccole dimensioni. Per i punti guardate qui la spiegazione e lo schema base per realizzare gli amigurumi.

Gli schemi natalizi da seguire

Visto che manca poco a Natale, cosa c’è di più bello di un regalo fatto a mano? Che sia un gioco per bambini o una decorazione, o ancora un presepe da regalare ai grandi.

Ecco una serie di tutorial e schemi per realizzare amigurumi natalizi.

Albero di Natale

Che Natale è senza l’albero? Provate a realizzare questi piccoli alberelli, decorandoli con i bottoni.

Clicca qui per lo schema gratuito

Ecco un altro albero di Natale, diverso dal precedente.

Clicca qui per lo schema gratuito

Ed ecco il videotutorial:

Pupazzo di neve

Non può di certo mancare il pupazzo di neve, proprio adesso che le prime nevi iniziano a fare capolino anche a bassa quota. Clicca qui per lo schema gratuito

Di seguito il videotutorial:

I folletti

I folletti di Babbo Natale sono al lavoro per preparare i doni. Meritano di essere realizzati anche attraverso l’amigurumi. Clicca qui per lo schema gratuito

Di seguito il videotutorial:

Molto carina anche questa versione dei folletti. Clicca qui per lo schema gratuito

La renna

Il caro vecchio Rudolph, amico di tanti Natali, fa capolino. Eccolo in versione amigurumi. Clicca qui per lo schema gratuito

Qui un altro schema gratuito per realizzare le renne

Di seguito il videotutorial:

L’angelo

Di angeli ce ne sono davvero tanti, sia semplici che più difficili da realizzare. Qui di seguito vi proponiamo questa versione, abbastanza facile per chi ha già una buona manualità.

Clicca qui per lo schema gratuito

Di seguito il videotutorial:

La natività

Per chi ama le tematiche religiose, ecco un piccolo presepe realizzato con la tecnica dell’amigurumi. Ecco il videotutorial per realizzarlo:

Clicca qui per lo schema gratuito di Maria e Gesù bambino

Clicca qui per lo schema gratuito di San Giuseppe

Potete trovare tanti libri sugli amigurumi natalizi. Inoltre, se non sapete lavorare all’uncinetto, su Etsy troverete tante creazioni artigianali e tanti schemi gratuiti e a pagamento.